Чилуэлл и Зийеш пропустят старт нового сезона
Новички "Челси" Бен Чилуэлл и Хаким Зийеш пропустят старт нового сезона Премьер-Лиги.
На приглашение Чилуэлла из "Лестера" и Зийеша из "Аякса" в это трансферное окно лондонский клуб потратил 50 и 38 миллионов фунтов, соответственно.
Однако Бен прибыл на "Стэмфорд Бридж" с травмой пятки, которую получил еще в концовке минувшего сезона, а Хаким неудачно подвернул колено в товарищеском матче против "Брайтона" 11 дней назад.
Как сообщает The Athletic, оба игрока не успевают восстановиться к матчу первого тура Премьер-Лиги против "Брайтона" в следующий понедельник.
А вот другой новичок Кай Хаверц и получивший травму задней поверхности бедра в финале Кубка Англии 1 августа Кристиан Пулишич к выезду на "Амекс" готовы.
09.09.2020 16:00
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Последние комментарии:
Брайтон и без них дёрнем.
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ну и как теперь на 1 место претендовать, если все трансферы поломаТы? ехехе
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Зато пуля поправился, превосходно
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Когда увидели Кепу на воротах, и поняли, что с таким говном лучше не играть вообще
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Пора новых каличей покупать.
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