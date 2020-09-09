Чилуэлл и Зийеш пропустят старт нового сезона

Хаким Зийеш Новички "Челси" Бен Чилуэлл и Хаким Зийеш пропустят старт нового сезона Премьер-Лиги.

На приглашение Чилуэлла из "Лестера" и Зийеша из "Аякса" в это трансферное окно лондонский клуб потратил 50 и 38 миллионов фунтов, соответственно.

Однако Бен прибыл на "Стэмфорд Бридж" с травмой пятки, которую получил еще в концовке минувшего сезона, а Хаким неудачно подвернул колено в товарищеском матче против "Брайтона" 11 дней назад.

Как сообщает The Athletic, оба игрока не успевают восстановиться к матчу первого тура Премьер-Лиги против "Брайтона" в следующий понедельник.

А вот другой новичок Кай Хаверц и получивший травму задней поверхности бедра в финале Кубка Англии 1 августа Кристиан Пулишич к выезду на "Амекс" готовы.


Метки Зийеш, травмы, Челси, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1867

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  1. sexan 09.09.2020 16:40 # sexan
    Брайтон и без них дёрнем.

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  2. mixmaster 09.09.2020 16:36 # mixmaster
    ну и как теперь на 1 место претендовать, если все трансферы поломаТы? ехехе

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  3. optimus 09.09.2020 16:32 # optimus
    Зато пуля поправился, превосходно

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  4. whitenigger 09.09.2020 16:15 # whitenigger
    Когда увидели Кепу на воротах, и поняли, что с таким говном лучше не играть вообще

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  5. mr-s1n1st3r 09.09.2020 16:13 # mr-s1n1st3r
    Пора новых каличей покупать.

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