Чилуэлл и Зийеш пропустят старт нового сезона

Новички "Челси" Бен Чилуэлл и Хаким Зийеш пропустят старт нового сезона Премьер-Лиги.

На приглашение Чилуэлла из "Лестера" и Зийеша из "Аякса" в это трансферное окно лондонский клуб потратил 50 и 38 миллионов фунтов, соответственно.



Однако Бен прибыл на "Стэмфорд Бридж" с травмой пятки, которую получил еще в концовке минувшего сезона, а Хаким неудачно подвернул колено в товарищеском матче против "Брайтона" 11 дней назад.



Как сообщает The Athletic, оба игрока не успевают восстановиться к матчу первого тура Премьер-Лиги против "Брайтона" в следующий понедельник.



А вот другой новичок Кай Хаверц и получивший травму задней поверхности бедра в финале Кубка Англии 1 августа Кристиан Пулишич к выезду на "Амекс" готовы.