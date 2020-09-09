Давид Луис пропустит до полутора месяцев

Защитник "Арсенала" Давид Луис может провести в лазарете до полутора месяцев с травой шеи.

Луис принимал участие в победном для "Арсенале" матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" и должен был сыграть против "Фулхэма" в первом туре Премьер-Лиги.



Однако субботнее дерби на "Крэйвен Коттадж", как минимум, Давид пропустит. 33-летний бразилец пока не может тренироваться из-за проблем с шеей.



По информации The Athletic, травма может вывести Луиса из строя на срок до шести недель, тогда как The Telegraph прогнозирует Давиду минимум месяц отсутствия.



Ожидается, что теперь главный тренер канониров" Микель Артета заблокирует ухода Роба Холдинга, который уже почти договорился об аренде в "Ньюкасле".



К счастью для Артеты, большой проблемой этой не станет. В центре обороны, помимо Холдинга, у него также есть Шкодран Мустафи, Вильям Салиба и Габриэль, а вот Сократис Папастатопулос сидит на чемоданах.