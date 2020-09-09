"Астон Вилла" купила за рекордные деньги Уоткинса

"Астон Вилла" завершила приобретение нападающего "Брентфорда" за рекордные для своего клуба 33 миллиона фунтов.

Из указанной суммы 28 млн. фунтов "Брентфорд", в минувшем сезоне проигравший финал плей-офф Чемпионшипа, получит сразу, а оставшиеся 5 млн. предусмотрены в виде бонусов.



В лице 24-летнего англичанина "Астон Вилла" получила совместно лучшего бомбардира Чемпионшипа минувшего сезона — 26 голов.



Уоткинс заключил контракт до 2025 года и стал вторым новичком команды Дина Смита в это трансферное окно после защитника Мэтти Кэша, прибывшего из "Ноттингем Форест".



"Олли вырос в одного из самых востребованных нападающих в стране, и нам не терпится увидеть его отличные качества в футболке "Астон Виллы". У нег целеустремленный характер, и он обладает способностями и личными качествами, чтобы преуспеть на высочайшем уровне", — сообщил Смит.