Кагигао рассказал, что "Арсенал" мог купить Месси и Пике

Бывший скаут "Арсенала" Франсис Кагигао рассказал, что лондонский клуб был близок к приобретению звезд "Барселоны" Лионеля Месси и Жерара Пике.

Кагигао провел в "Арсенале" почти 24 года, включая 21 сезон Арсена Венгера, пока в прошлом месяце не был уволен вместе с 54 другими сотрудниками в рамках оптимизации клубом своих расходов.



50-летний англичанин обладал большим авторитетом и привел в Северный Лондон ряд талантливых игроков, включая Сеска Фабрегаса. А вот некоторых других звезд Кагигао вместе с Венгером заполучить не удалось.



"Арсен уже рассказывал, что на некоторой стадии мы были близки к приобретению Лео Месси. Я бы не сказал, что мы были так уж близки, но определенно где-то рядом. Мы вели переговоры с его представителем, но возникла проблема с разрешением на работу, и даже в Испании не понимали, как с этим быть, поэтому мы отказались от сделки".



"Также достоверно известно, что Жерар Пике был на волоске от подписания контракта с нами, но спустя шесть месяцев он перешел в "Манчестер Юнайтед". Между клубом и представителями Жерара возникли некоторые разногласия насчет условий контракта, и по этой причине трансфер не состоялся", — цитирует Кагигао Evening Standard.