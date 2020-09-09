Кагигао рассказал, что "Арсенал" мог купить Месси и Пике

Жерар Пике и Лионель Месси Бывший скаут "Арсенала" Франсис Кагигао рассказал, что лондонский клуб был близок к приобретению звезд "Барселоны" Лионеля Месси и Жерара Пике.

Кагигао провел в "Арсенале" почти 24 года, включая 21 сезон Арсена Венгера, пока в прошлом месяце не был уволен вместе с 54 другими сотрудниками в рамках оптимизации клубом своих расходов.

50-летний англичанин обладал большим авторитетом и привел в Северный Лондон ряд талантливых игроков, включая Сеска Фабрегаса. А вот некоторых других звезд Кагигао вместе с Венгером заполучить не удалось.

"Арсен уже рассказывал, что на некоторой стадии мы были близки к приобретению Лео Месси. Я бы не сказал, что мы были так уж близки, но определенно где-то рядом. Мы вели переговоры с его представителем, но возникла проблема с разрешением на работу, и даже в Испании не понимали, как с этим быть, поэтому мы отказались от сделки".

"Также достоверно известно, что Жерар Пике был на волоске от подписания контракта с нами, но спустя шесть месяцев он перешел в "Манчестер Юнайтед". Между клубом и представителями Жерара возникли некоторые разногласия насчет условий контракта, и по этой причине трансфер не состоялся", — цитирует Кагигао Evening Standard.


Метки Арсенал, Барселона, Кагигао, Месси, Пике

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1410

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Последние комментарии:




  1. drogba11cool 09.09.2020 14:08 # drogba11cool
    Арсенал как обычно живет во влажных фантазиях

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  2. udaff 09.09.2020 14:00 # udaff
    Мемуары Венгера: "Сказочные футболисты и где они обитают".

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  3. fc-oil 09.09.2020 13:48 # fc-oil
    Дело Арсена и его баек до сих пор живет.

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  4. kler 09.09.2020 13:46 # kler
    челси е
    арсенал мо

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  5. unitedstyle 09.09.2020 13:42 # unitedstyle
    мо? или мог?

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  6. chelsea88 09.09.2020 13:33 # chelsea88
    Сколько уже можно ссать в уши калонирам))
    Те же реально в это верят.

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  7. liverbro 09.09.2020 13:10 # liverbro
    Серия 99-могли купить и не купили))ну дают канониры!)хех

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  8. thegodfather 09.09.2020 13:03 # thegodfather
    Вуаахахаххахааахах

    очередные истории о арсеноле и приключениях вени.

    Можно даже написать книгу трагикомедию под названием : " Арсеноль и приключение Вени"

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