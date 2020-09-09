Кагигао рассказал, что "Арсенал" мог купить Месси и Пике
Бывший скаут "Арсенала" Франсис Кагигао рассказал, что лондонский клуб был близок к приобретению звезд "Барселоны" Лионеля Месси и Жерара Пике.
Кагигао провел в "Арсенале" почти 24 года, включая 21 сезон Арсена Венгера, пока в прошлом месяце не был уволен вместе с 54 другими сотрудниками в рамках оптимизации клубом своих расходов.
50-летний англичанин обладал большим авторитетом и привел в Северный Лондон ряд талантливых игроков, включая Сеска Фабрегаса. А вот некоторых других звезд Кагигао вместе с Венгером заполучить не удалось.
"Арсен уже рассказывал, что на некоторой стадии мы были близки к приобретению Лео Месси. Я бы не сказал, что мы были так уж близки, но определенно где-то рядом. Мы вели переговоры с его представителем, но возникла проблема с разрешением на работу, и даже в Испании не понимали, как с этим быть, поэтому мы отказались от сделки".
"Также достоверно известно, что Жерар Пике был на волоске от подписания контракта с нами, но спустя шесть месяцев он перешел в "Манчестер Юнайтед". Между клубом и представителями Жерара возникли некоторые разногласия насчет условий контракта, и по этой причине трансфер не состоялся", — цитирует Кагигао Evening Standard.
09.09.2020 13:00
Просмотров: 1410
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Арсенал как обычно живет во влажных фантазиях
(ответить)
Мемуары Венгера: "Сказочные футболисты и где они обитают".
(ответить)
Дело Арсена и его баек до сих пор живет.
(ответить)
челси е
арсенал мо
(ответить)
мо? или мог?
(ответить)
Сколько уже можно ссать в уши калонирам))
Те же реально в это верят.
(ответить)
Серия 99-могли купить и не купили))ну дают канониры!)хех
(ответить)
Вуаахахаххахааахах
очередные истории о арсеноле и приключениях вени.
Можно даже написать книгу трагикомедию под названием : " Арсеноль и приключение Вени"
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий