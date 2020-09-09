Невилл призвал МЮ отказаться от покупки Санчо
Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл призвал "красных дьяволов" отказаться от идеи насчет приобретения вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.
За считанные дни до старта нового сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" может похвастать лишь одним приобретением в лице полузащитника Донни Ван де Бека.
Заполучить Санчо, свою главную цель на это трансферное окно, "дьяволам" пока не удается, однако они не теряют надежду — и напрасно, считает Невилл.
"Как и у каждого, у них была трехмесячная пауза из-за коронавируса, поэтому я не думаю, что здесь уместно говорить о недостатке ресурсов или времени".
"Челси" осуществил свои трансферы, "Сити" подписал трех или четырех игроков. Я не думаю, что проблема во времени".
"Просто так получается, что, за какого бы игрока "Юнайтед" ни боролся в последние четыре, пять, шесть лет, это их борьба становится слегка безнадежной".
"Они думают, что смогут продавить другую сторону, но в итоге им всегда приходится платить запрашиваемую цену".
"Поэтому, думаю, иногда нужно взять ситуацию под контроль, установить жесткий дедлайн и сказать: "Мы отказываемся от сделки", — цитирует Невилла talkSPORT.
09.09.2020 12:00
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Можно и отказаться, не жалко
Но лучше купить, конечно
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