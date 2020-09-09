Капитан "Ренна" подтвердил, что Менди переходит в "Челси"

Капитан "Ренна" Дамьен Да Силва подтвердил, что его партнер по команде Эдуар Менди переходит в "Челси".

Потратив уже более 200 миллионов фунтов на укрепление состава в это трансферное окно, "синие" все еще надеются обзавестись новым голкипером.



За последние недели и месяцы с переходом в "Челси" связывали много вратарей, однако сейчас стало окончательно понятно, что на роль первого номера "синих" будет приглашен 28-летний сенегалец Менди, который в минувшем сезоне Лиги 1 сохранил свои ворота на замке девять раз.



"Это слегка эгоистично — мы не хотим терять Эдуара Менди. Однако это часть футбола, и таков трансферный рынок. Он отличный голкипер, который заслуживает этого перехода", — сообщил Да Сильва Telefoot.



Добавим, что трансфер Менди оценивается в 25 млн. фунтов, включая бонусы.