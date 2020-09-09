Капитан "Ренна" подтвердил, что Менди переходит в "Челси"
Капитан "Ренна" Дамьен Да Силва подтвердил, что его партнер по команде Эдуар Менди переходит в "Челси".
Потратив уже более 200 миллионов фунтов на укрепление состава в это трансферное окно, "синие" все еще надеются обзавестись новым голкипером.
За последние недели и месяцы с переходом в "Челси" связывали много вратарей, однако сейчас стало окончательно понятно, что на роль первого номера "синих" будет приглашен 28-летний сенегалец Менди, который в минувшем сезоне Лиги 1 сохранил свои ворота на замке девять раз.
"Это слегка эгоистично — мы не хотим терять Эдуара Менди. Однако это часть футбола, и таков трансферный рынок. Он отличный голкипер, который заслуживает этого перехода", — сообщил Да Сильва Telefoot.
Добавим, что трансфер Менди оценивается в 25 млн. фунтов, включая бонусы.
09.09.2020 11:00
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Ожидание - Облак
Реальностью - Менди
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Эдуард Менди совершил на 6 сейвов (всего 61) больше из 81 нанесенных ударов, чем Кепа Аррисабалага совершил из 102 ударов в створ ворот.
Средний процент отраженных ударов у вратаря топ-5 лиг Европы в прошлом сезоне составлял 68,4%: в то время как у Менди - 73%, а у Кепы - 53%.
[Angelo Mangiante, Sky Sports]
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Братики, что по стате?
Киньте сравнение, плес
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28-летний ноунейм, отлично
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Самый дорогой кипер мира x2? И все в одной команде xD
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Лучше б Онану из Аякса подписали.
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