Капитан "Ренна" подтвердил, что Менди переходит в "Челси"

Эдуар Менди Капитан "Ренна" Дамьен Да Силва подтвердил, что его партнер по команде Эдуар Менди переходит в "Челси".

Потратив уже более 200 миллионов фунтов на укрепление состава в это трансферное окно, "синие" все еще надеются обзавестись новым голкипером.

За последние недели и месяцы с переходом в "Челси" связывали много вратарей, однако сейчас стало окончательно понятно, что на роль первого номера "синих" будет приглашен 28-летний сенегалец Менди, который в минувшем сезоне Лиги 1 сохранил свои ворота на замке девять раз.

"Это слегка эгоистично — мы не хотим терять Эдуара Менди. Однако это часть футбола, и таков трансферный рынок. Он отличный голкипер, который заслуживает этого перехода", — сообщил Да Сильва Telefoot.

Добавим, что трансфер Менди оценивается в 25 млн. фунтов, включая бонусы.


Метки Менди, Ренн, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1122

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kos9k 09.09.2020 12:10 # kos9k
    Ожидание - Облак
    Реальностью - Менди

    (ответить)

  2. ataman 09.09.2020 12:02 # ataman
    Эдуард Менди совершил на 6 сейвов (всего 61) больше из 81 нанесенных ударов, чем Кепа Аррисабалага совершил из 102 ударов в створ ворот.

    Средний процент отраженных ударов у вратаря топ-5 лиг Европы в прошлом сезоне составлял 68,4%: в то время как у Менди - 73%, а у Кепы - 53%.

    [Angelo Mangiante, Sky Sports]

    (ответить)

  3. sellman 09.09.2020 12:00 # sellman
    Братики, что по стате?
    Киньте сравнение, плес

    (ответить)

  4. karimov-mu 09.09.2020 11:59 # karimov-mu
    28-летний ноунейм, отлично

    (ответить)

  5. slava-man-utd 09.09.2020 11:33 # slava-man-utd
    Самый дорогой кипер мира x2? И все в одной команде xD

    (ответить)

  6. chelsea88 09.09.2020 11:24 # chelsea88
    Лучше б Онану из Аякса подписали.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: