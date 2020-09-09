Клопп проведет разговор с Вейналдумом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп собирается побеседовать с полузащитником Джорджиньо Вейналдумом по возвращении того из сборной Голландии.

В последние дни ходят упорные слухи о желании новоиспеченного наставника "Барселоны" Рональда Кумана приобрести Вейналдума, с которым он знаком по совместной работе в национальной команде.



От будущего Джорджиньо также зависит, выйдет ли "Ливерпуль" на трансферный рынок для покупки другого полузащитника — например, Тиаго Алькантары из "Баварии".



Как сообщает The Independent, ситуация должна проясниться для "красных" очень скоро. Сыграв за голландскую сборную против Италии и Польши в Лиге Наций, уже в среду Вейналдум прибудет в Мелвуд.



По прибытии своего подопечного на базу Клопп сможет узнать, каковы истинные намерения Вейналдума, которому "Ливерпуль" до сих пор не предложил продлить свой истекающий в следующем году контракт.