Клопп проведет разговор с Вейналдумом

Джорджиньо Вейналдум Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп собирается побеседовать с полузащитником Джорджиньо Вейналдумом по возвращении того из сборной Голландии.

В последние дни ходят упорные слухи о желании новоиспеченного наставника "Барселоны" Рональда Кумана приобрести Вейналдума, с которым он знаком по совместной работе в национальной команде.

От будущего Джорджиньо также зависит, выйдет ли "Ливерпуль" на трансферный рынок для покупки другого полузащитника — например, Тиаго Алькантары из "Баварии".

Как сообщает The Independent, ситуация должна проясниться для "красных" очень скоро. Сыграв за голландскую сборную против Италии и Польши в Лиге Наций, уже в среду Вейналдум прибудет в Мелвуд.

По прибытии своего подопечного на базу Клопп сможет узнать, каковы истинные намерения Вейналдума, которому "Ливерпуль" до сих пор не предложил продлить свой истекающий в следующем году контракт.


Метки Барселона, Вейналдум, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2020 10:00

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  1. vyrentz 09.09.2020 10:24 # vyrentz
    Когда команду тренирует топ, можно быть уверенным, что все пройдет гладко и полюбовно. Этот человек СМСку не напишет.

    (ответить)

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