Санчо остается целью номер один для "Юнайтед"

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо остается целью номер один для "Манчестер Юнайтед" на это трансферное окно.

Несмотря на ряд заявлений боссов клуба из Дортмунда о том, что Санчо не будет продан, "Юнайтед" не теряет надежд заполучить Джейдона в оставшиеся без малого четыре недели трансферного окна.



По информации Sky Sports, "красные дьяволы" продолжают переговоры с лагерем игрока сборной Англии насчет условий личного контракта и комиссионных.



На "Олд Траффорд" уверен, что "Боруссия", оценивающая свою звезду в 108 миллионов фунтов, пойдет навстречу, если "Юнайтед" заручится согласием Санчо на трансфер.



"Дьяволы" очень хотят заполучить Санчо, но при этом не собираются ни переплачивать, ни нарушать свою структуру зарплат ради 20-летнего англичанина.