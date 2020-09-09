Джурабчан: "Ситуацию Озила следовало решить еще два года назад"

Агент Киа Джурабчан раскритиковал "Арсенал" и агента Месута Озила за ситуацию, которая сложилась вокруг немецкого полузащитника.

После коронавирусной паузы Озил не сыграл ни одного из 13 заключительных матчей "канониров" в сезоне 2019/20, превратившись в изгоя команды Микеля Артеты.



При этом Месут продолжает нагружать зарплатную ведомость "Арсенала" на 350 тысяч фунтов в неделю, что в условиях кризиса и в отсутствие Лиги Чемпионов является тяжелейшей ношей для клуба.



И хотя Джурабчан не является агентом Озила, Киа считает, что эта мучительная для всех сторон ситуация слишком затянулась — клубу и представителям игрока давно пора сесть за стол переговоров.



"Я не хочу говорить о Гарете Бэйле или Месуте Озиле, потому что я не представляю их. Но я хочу говорить о ситуации в целом. Думаю, агент по своей сути должен решать проблемы, а не создавать их".



"В случае с Месутом сложилась такая ситуация, что клуб и игрок давно не вели откровенных разговоров друг с другом, и в их отношениях что-то не так".



"Когда проблема есть у моего игрока, мы пытаемся решить ее. Я не думаю, что нужно отсиживаться и ждать, говоря клубу: "Это ваша проблема, а не моя". Думаю, так ведет себя только плохой агент".



"Ситуацию Озила следовало решить еще два года назад".



"Какой смысл в том, что игрок сидит и не играет? Кому от этого хорошо?"



"Клуб не получает выгоды от этого. Игрок не получает выгоды и лишь стареет. Агент не получает выгоды. Игрок не получает никакой другой выгоды, кроме денежной. Я не думаю, что в этой ситуации есть реальная выгода хоть кому-нибудь".



"Не припомню случая, чтобы мое агентство не попыталось решить проблему. Я просто не вижу в этой ситуации смысла, потому что игрок несчастен, семья игрока несчастна, клуб несчастен".



"Это похоже на игру "кто первый моргнет". Не уверен, что вы хотите держать игрока в таком состоянии", — сообщил Джурабчан talkSPORT.