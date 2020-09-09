"Эвертон" близок к аренде Фикайо Томори

Фикайо Томори "Эвертон" близок к сделке по аренде защитника "Челси" Фикайо Томори на сезон 2020/21.

В это трансферное окно "Челси" подписал свободным агентом опытнейшего Тиагу Силва, поэтому главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард легко решился опустить Томори, своего любимчика по "Дерби", за практикой.

По информации Sky Sports, еще недавно Томори был близок к переходу в "Ренн", однако сейчас 22-летний англичанин направляется в аренду в "Эвертон".

"Ириски" обратили внимание на Фикайо после того, как проиграли борьбу за Габриэля Магальяэса, перешедшего в "Арсенал" за 27 миллионов фунтов.

Еще одним выгодоприобретателем от перехода Томори в "Эвертон" станет новичок "Челси" Кай Хаверц, который, как сообщает The Athletic, попросил на "Стэмфорд Бридж" 29-й номер, под которым он выступал в "Байере". Сейчас этот номер принадлежит как раз Фикайо.


Метки Томори, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2020 07:00

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Последние комментарии:




  1. yamateh 09.09.2020 07:47 # yamateh
    чисто из за номера хотят сплавить, короли

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  2. meshuggah 09.09.2020 07:02 # meshuggah
    даже эве ссыт на лузерку

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