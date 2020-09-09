"Эвертон" близок к аренде Фикайо Томори

"Эвертон" близок к сделке по аренде защитника "Челси" Фикайо Томори на сезон 2020/21.

В это трансферное окно "Челси" подписал свободным агентом опытнейшего Тиагу Силва, поэтому главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард легко решился опустить Томори, своего любимчика по "Дерби", за практикой.



По информации Sky Sports, еще недавно Томори был близок к переходу в "Ренн", однако сейчас 22-летний англичанин направляется в аренду в "Эвертон".



"Ириски" обратили внимание на Фикайо после того, как проиграли борьбу за Габриэля Магальяэса, перешедшего в "Арсенал" за 27 миллионов фунтов.



Еще одним выгодоприобретателем от перехода Томори в "Эвертон" станет новичок "Челси" Кай Хаверц, который, как сообщает The Athletic, попросил на "Стэмфорд Бридж" 29-й номер, под которым он выступал в "Байере". Сейчас этот номер принадлежит как раз Фикайо.