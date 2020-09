Светская хроника за среду

"Барселона" сделала первое предложение по Эрику Гарсии. "Лидс" нацелился на Юлиана Дракслера. Нголо Канте останется в "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среда.

"Барселона" сделала первое предложение о покупке защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсии в размере 7.2 млн. фунтов. (Sport)



Защитник Джон Стоунс готов остаться в "Сити" и сражаться за место в составе. (The Telegraph)



"Манчестер Юнайтед" проигрывает борьбу "Лестеру" за вингера "Борнмута" Дэвида Брукса. (Manchester Evening News)



"Юнайтед" готов выслушать предложения насчет голкипера Серхио Ромеро, который интересен "Астон Вилле" и "Челси". (Daily Express)



"Рома" согласовала условия личного контракта с защитником "Юнайтед" Крисом Смоллингом. (DiMarzio)



Полузащитник Нголо Канте останется в "Челси", несмотря на интерес "Интера". (Daily Star)



Полузащитник Томас Партей не будет требовать от "Атлетико" отпустить его в "Арсенал". (Marca)



"Арсеналу" было предложено арендовать голкипера ПСЖ Альфонсо Ареоля. (Daily Mirror)



Полузащитник Маттео Гендузи собирается остаться в "Арсенале", несмотря на интерес "Валенсии". (The Sun)



"Астон Вилла" надеется оформить приобретение голкипера "Арсенала" Эмилиано Мартинеса до своего первого матча в новом сезоне. (Daily Mail)



"Лидс" пытается договориться с полузащитником ПСЖ Юлианом Дракслером. (RMC Sport)



"Лидс" предложил 20 млн. фунтов за защитника загребского "Динамо" Йошко Гвардиола. (DiMarzio)



"Вест Бромвич" обдумывает приобретение нападающего "Уотфорда" Андре Грея. (Daily Mail)



Нападающий "Шеффилд Юнайтед" Каллум Робинсон направляется на медобследование в "Вест Бромвич". (Sky Sports)



Жордан Лукаку, младший брат Ромелу, может перейти из "Лацио" в один из клубов Премьер-Лиги за 5 млн. фунтов. (Daily Mail)



Другое



Клубы Премьер-Лиги заменят эмблему Black Lives Matter на логотип собственной кампании против дискриминации. (Daily Mail)



"Вулверхэмптон" начинает переговоры со своим главным тренером Нуну Эшпириту Санту о новом трехлетнем контракте. (The Sun)



Фил Фоден и Мейсон Гринвуд подкупили работника отеля, чтобы тот помог провести девушек к ним в номер в Исландии. (The Sun)



У новичка "Эвертона" Хамеса Родригеса 46 млн. подписчиков в инстаграме — больше, чем у любого из клубов Премьер-Лиги. (ESPN)



С 2018 года новичок "Юнайтед" Донни Ван де Бек заработал больше всех пенальти в Эредивизии. (SPORTbible)