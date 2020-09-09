"Ливерпуль" готов продать Брюстера

"Ливерпуль" открыт к продаже нападающего Риана Брюстера в это трансферное окно, но в то же время хочет подстраховать себя.

Брюстер проявил себя с лучшей стороны во второй половине минувшего сезона, забив 11 голов в 22 матчах за "Суонси".



Ранее ожидалось, что на этот сезон "Ливерпуль" снова отправит Брюстера в аренду. По информации Sky Sports, сразу шесть клубов Премьер-Лиги проявили интерес к Риану, причем некоторые из них готовы выкупить игрока.



"Ливерпуль" готов обсудить постоянный трансфер Брюстера, но при этом попросит опцию обратного выкупа 20-летнего англичанина, который находится на хорошем счету на "Энфилде", но которому пока рано претендовать на место в команде Юргена Клоппа.



Среди клубов, которые хотят заполучить Риана, называются "Астон Вилла", "Брайтон" и "Шеффилд Юнайтед".