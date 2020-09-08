Сборная Англии сыграла в унылую ничью с датчанами

В своем втором матче в рамках Лиги Наций сборная Англии сыграла против Дании без забитых голов.

В старте у англичан появились дебютанты Конор Коуди и Калвин Филлипс, а Трент Александер-Арнольд заменил дисквалифицированного Кайла Уолкера.



Подопечные Гарета Саутгейта, мягко говоря, не впечатлили в первом тайме, не создав ни одного реального момента.



Датчане смотрелись чуть живее, наиграв на один голевой момент до перерыва. На 37-й минуте Кристиан Эриксен развернулся около бывшего одноклубника Эрика Дайера и сделал передачу на правый край штрафной площади Касперу Дольбергу, чей удар был парирован Джорданом Пикфордом.



Во втором тайме англичане заметно активизировались и длительными отрезками диктовали игру, но забить так и не смогли. Не смогла и Дания, хотя на 81-й минуте Эриксен имел прекрасный момент для этого, непостижимым образом направив мяч над перекладиной. У гостей ближе всех к голу был Харри Кейн, чей удар был остановлен на линии ворот Мартином Йоргенсеном.



Сборная Англии снова не пропустила, и это, пожалуй, единственный позитивный момент. В остальном команда Саутгейта была предельно уныло.



Сборная Дании — сборная Англии — 0:0 (0:0)



Дания: Шмейхель, Васс, Йоргенсен, Кристенсен, Сков, Нергор (Хейбьерг 73), Эриксен, Дилэйни, Поульсен, Дольберг (Фальк 76), Брэйтуэйт (Кьяер 82).



Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд (Мэйтланд-Найлс 87), Гомес, Дайер, Коуди, Триппьер, Райс, Филлипс (Грилиш 76), Санчо (Маунт 60), Стерлинг, Кейн.



Предупреждение: Брэйтуэйт.