Сборная Англии сыграла в унылую ничью с датчанами

Джек Грилиш В своем втором матче в рамках Лиги Наций сборная Англии сыграла против Дании без забитых голов.

В старте у англичан появились дебютанты Конор Коуди и Калвин Филлипс, а Трент Александер-Арнольд заменил дисквалифицированного Кайла Уолкера.

Подопечные Гарета Саутгейта, мягко говоря, не впечатлили в первом тайме, не создав ни одного реального момента.

Датчане смотрелись чуть живее, наиграв на один голевой момент до перерыва. На 37-й минуте Кристиан Эриксен развернулся около бывшего одноклубника Эрика Дайера и сделал передачу на правый край штрафной площади Касперу Дольбергу, чей удар был парирован Джорданом Пикфордом.

Во втором тайме англичане заметно активизировались и длительными отрезками диктовали игру, но забить так и не смогли. Не смогла и Дания, хотя на 81-й минуте Эриксен имел прекрасный момент для этого, непостижимым образом направив мяч над перекладиной. У гостей ближе всех к голу был Харри Кейн, чей удар был остановлен на линии ворот Мартином Йоргенсеном.

Сборная Англии снова не пропустила, и это, пожалуй, единственный позитивный момент. В остальном команда Саутгейта была предельно уныло.

Сборная Дании — сборная Англии — 0:0 (0:0)

Дания: Шмейхель, Васс, Йоргенсен, Кристенсен, Сков, Нергор (Хейбьерг 73), Эриксен, Дилэйни, Поульсен, Дольберг (Фальк 76), Брэйтуэйт (Кьяер 82).

Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд (Мэйтланд-Найлс 87), Гомес, Дайер, Коуди, Триппьер, Райс, Филлипс (Грилиш 76), Санчо (Маунт 60), Стерлинг, Кейн.

Предупреждение: Брэйтуэйт.


Метки Лига Наций, обзор матча, сборная Англии, сборная Дании

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2020 23:40

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  1. mkcfc 09.09.2020 00:22 # mkcfc
    пока переключал на этот кал который показали англичане, Португальских 2 гола пропустил

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  2. edgarkuznetsov 09.09.2020 00:22 # edgarkuznetsov
    Креативщика нет нормального

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  3. ilovemanutd 08.09.2020 23:56 # ilovemanutd
    Гринвуд бы зарешал. Вроде бы его наказали, но на самом деле себя

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  4. mancunia-planet 08.09.2020 23:48 # mancunia-planet
    Слава богу матч не смотрел

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