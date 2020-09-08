"Сити" снова отправил Анхелиньо в Лейпциг

Левый защитник "Манчестер Сити" Анхелиньо проведет сезон 2020/21 в "РБ Лейпциг" на правах аренды.

Анхелиньо вернулся в "Сити" только год назад, когда "горожане" воспользовались своей опцией по выкупу игрока у ПСВ.



Проведя только 12 матчей за команду Хосепа Гвардиолы, на вторую половину минувшего сезона Анхелиньо отправился в аренду — как раз в "РБ Лейпциг".



В 18 матчах за немецкий клуб Анхелиньо забил один гол и отдал пять результативных передач, благодаря своей хорошей игре получив возможность вернуться в Лейпциг на полный сезон.



При этом "РБ Лейпциг" взял на себя обязательство по выкупу Анхелиньо за 18 миллионов фунтов, если 23-летний испанец сыграет 12 матчей.