"Сити" снова отправил Анхелиньо в Лейпциг
Левый защитник "Манчестер Сити" Анхелиньо проведет сезон 2020/21 в "РБ Лейпциг" на правах аренды.
Анхелиньо вернулся в "Сити" только год назад, когда "горожане" воспользовались своей опцией по выкупу игрока у ПСВ.
Проведя только 12 матчей за команду Хосепа Гвардиолы, на вторую половину минувшего сезона Анхелиньо отправился в аренду — как раз в "РБ Лейпциг".
В 18 матчах за немецкий клуб Анхелиньо забил один гол и отдал пять результативных передач, благодаря своей хорошей игре получив возможность вернуться в Лейпциг на полный сезон.
При этом "РБ Лейпциг" взял на себя обязательство по выкупу Анхелиньо за 18 миллионов фунтов, если 23-летний испанец сыграет 12 матчей.
08.09.2020 23:00
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Последние комментарии:
вродь не плохо себя проявил, но лысого в аренду с выкупом, а шлак у себя оставляют...
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Серьезно? Ахахахахаха
Т. Е. Зина и менди остаются.... А этот топарь нет....
Ахахахха
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