Джамал Льюис перешел в "Ньюкасл"

"Ньюкасл" совершил свое пятое приобретение в это трансферное окно, заполучив левого защитника "Норвича" Джамала Льюиса.

Ранее в это окно купить Льюиса пытался "Ливерпуль". Чемпионы Премьер-Лиги получили отказ на свое предложение в 10 миллионов фунтов, после чего решили потратиться на приглашение Костаса Цимикаса из "Олимпиакоса".



Тем не менее, Джамал не остался в вылетевшем из Премьер-Лиги "Норвиче" и сегодня присоединился к "Ньюкаслу", заключив с "сороками" контракт до 2025 года.



Sky Sports оценивает трансфер 22-летнего Льюиса в 15 млн. фунтов, и это делает Джамала самым дорогим игроком в истории североирландского футбола.



Льюис начинал свою карьеру в "Лутоне", в 2014 году перебравшись в академию "Норвича". В сезоне 2018/19 Джамал помог "канарейкам" выиграть в Чемпионшип, а также вошел в символическую сборную второго английского дивизиона. В Премьер-Лиге молодой защитник только укрепил свою репутацию, несмотря на вылет клуба.