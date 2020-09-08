Де Брюйне признан Игроком Года по версии PFA

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне был признан Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

Помимо Де Брюйне, на самую престижную индивидуальную награду в английском футболе также претендовали Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити", Садио Мане, Виргил Ван Дейк, Джордан Хендерсон, Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля".



Обладателя это награды определяли сами игроки посредством голосования, и коллеги Де Брюйне по достоинству оценили игру Кевина в сезоне 2019/20 — 29-летний бельгиец забил 13 голов и повторил рекорд Тьерри Анри из 20 результативных передач в рамках Премьер-Лиги.



Звание же молодого Игрока Года досталось чемпиону Премьер-Лиги в составе "Ливерпуля" Александер-Арнольду, который опередил Тэмми Абрахэма, Мейсона Гринвуда, Мейсона Маунта, Маркуса Рэшфорда и Букайо Сака.



Также PFA назвала символическую сборную Премьер-Лиги 2020 года: Ник Поуп ("Бернли") — Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Чаглар Сеюнджю ("Лестер"), Энди Робертсон ("Ливерпуль") — Давид Сильва ("Манчестер Сити"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") — Джейми Варди ("Лестер"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Садио Мане ("Ливерпуль").



