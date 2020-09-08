Де Брюйне признан Игроком Года по версии PFA

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне был признан Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

Помимо Де Брюйне, на самую престижную индивидуальную награду в английском футболе также претендовали Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити", Садио Мане, Виргил Ван Дейк, Джордан Хендерсон, Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля".

Обладателя это награды определяли сами игроки посредством голосования, и коллеги Де Брюйне по достоинству оценили игру Кевина в сезоне 2019/20 — 29-летний бельгиец забил 13 голов и повторил рекорд Тьерри Анри из 20 результативных передач в рамках Премьер-Лиги.

Звание же молодого Игрока Года досталось чемпиону Премьер-Лиги в составе "Ливерпуля" Александер-Арнольду, который опередил Тэмми Абрахэма, Мейсона Гринвуда, Мейсона Маунта, Маркуса Рэшфорда и Букайо Сака.

Также PFA назвала символическую сборную Премьер-Лиги 2020 года: Ник Поуп ("Бернли") — Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Чаглар Сеюнджю ("Лестер"), Энди Робертсон ("Ливерпуль") — Давид Сильва ("Манчестер Сити"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") — Джейми Варди ("Лестер"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Садио Мане ("Ливерпуль").

Трент Александер-Арнольд


Метки PFA, Александер-Арнольд, Де Брюйне, Ливерпуль, Манчестер Сити, награды

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2020 21:50

Количество просмотров Просмотров: 1387

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Последние комментарии:




  1. anabanana94 09.09.2020 00:56 # anabanana94
    Сладких снов малыши, сказки на ночь закончились..

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  2. anabanana94 09.09.2020 00:50 # anabanana94
    А хорошо ли это? Или плохо? Наверное хорошо, иначе человеку станет мало планеты Земля, сразу станет тесно и захочется свободы, потом будут уже не расовые проблемы, а меж планетные, типо те кто остался жить на земле, будут возникать, что их не забрали и это не справедливо и всё такое...

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  3. anabanana94 09.09.2020 00:46 # anabanana94
    Я считаю, что в галактике есть ещё миллионы населённых живыми существами планет, о которых мы никогда в своей жизни не узнаем..

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  4. anabanana94 09.09.2020 00:41 # anabanana94
    А вы задумывались о том, как люди разьебали планету своим существованием..? Что принёс человек хорошего в этот мир? Ровным счётом ничего..

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  5. anabanana94 09.09.2020 00:39 # anabanana94
    Слава богу, бога нет....

    Аллаху Акбар!

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  6. anabanana94 09.09.2020 00:29 # anabanana94
    А в чём смысл жизни пацаны?)

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  7. anabanana94 09.09.2020 00:21 # anabanana94
    Спят усталые игрушки, книжки спят...

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  8. unclearness 08.09.2020 23:22 # unclearness
    Какая же ета англия гуамно, не игры не идеи
    Тупо какое то бей-беги... Уже 2 игру подряд

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  9. kukuruzzo 08.09.2020 23:21 # kukuruzzo
    Негретенок пенсовский неплохо пяточкой забил. Нахрен его в аренду-то сдаете, подмостовые выродки? Проебете,как Лукаку.

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  10. lahmatyj 08.09.2020 23:17 # lahmatyj
    Какое же гуано марсьяль в сборной.

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  11. weorlfc 08.09.2020 23:01 # weorlfc
    Заслужино

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  12. mikkiynwa 08.09.2020 22:53 # mikkiynwa
    Членсы со своими молодыми топарями снова отсосали

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  13. sausage 08.09.2020 22:52 # sausage
    Пенсы и тут в пролёте по всем статьям. Проебать , Салаха, Де Брюйне, Райса - это конечно надо уметь. Выкупить теперь под силу только последнего. Бизнес кар, хуле.

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  14. superperez101 08.09.2020 22:50 # superperez101
    а что толку.
    золотой мяч левандовскому не дали
    заслуженный золотой мяч
    и этому не дадут

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  15. thegodfather 08.09.2020 22:47 # thegodfather
    Воспитанник челси. Красава.
    В фантази лиге впихнул и его и хаверца и вернера

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  16. j-silver 08.09.2020 22:34 # j-silver
    Ожидаемо, все таки воспитанник Челси

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  17. januzaj00 08.09.2020 22:33 # januzaj00
    Надо всегда только футболистам принимать решение . Они более адекватнее оценивают

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  18. salah-mane 08.09.2020 22:26 # salah-mane
    Таа гегемон!

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  19. chlesea88 08.09.2020 22:24 # chlesea88
    помогите найти в симв. сборной щленсов или мшлюшек

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  20. royal-arsenal 08.09.2020 22:20 # royal-arsenal
    Обама > Салах

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