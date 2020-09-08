Де Брюйне признан Игроком Года по версии PFA
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне был признан Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
Помимо Де Брюйне, на самую престижную индивидуальную награду в английском футболе также претендовали Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити", Садио Мане, Виргил Ван Дейк, Джордан Хендерсон, Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля".
Обладателя это награды определяли сами игроки посредством голосования, и коллеги Де Брюйне по достоинству оценили игру Кевина в сезоне 2019/20 — 29-летний бельгиец забил 13 голов и повторил рекорд Тьерри Анри из 20 результативных передач в рамках Премьер-Лиги.
Звание же молодого Игрока Года досталось чемпиону Премьер-Лиги в составе "Ливерпуля" Александер-Арнольду, который опередил Тэмми Абрахэма, Мейсона Гринвуда, Мейсона Маунта, Маркуса Рэшфорда и Букайо Сака.
Также PFA назвала символическую сборную Премьер-Лиги 2020 года: Ник Поуп ("Бернли") — Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Чаглар Сеюнджю ("Лестер"), Энди Робертсон ("Ливерпуль") — Давид Сильва ("Манчестер Сити"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") — Джейми Варди ("Лестер"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Садио Мане ("Ливерпуль").
08.09.2020 21:50
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Последние комментарии:
Сладких снов малыши, сказки на ночь закончились..
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А хорошо ли это? Или плохо? Наверное хорошо, иначе человеку станет мало планеты Земля, сразу станет тесно и захочется свободы, потом будут уже не расовые проблемы, а меж планетные, типо те кто остался жить на земле, будут возникать, что их не забрали и это не справедливо и всё такое...
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Я считаю, что в галактике есть ещё миллионы населённых живыми существами планет, о которых мы никогда в своей жизни не узнаем..
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А вы задумывались о том, как люди разьебали планету своим существованием..? Что принёс человек хорошего в этот мир? Ровным счётом ничего..
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Слава богу, бога нет....
Аллаху Акбар!
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А в чём смысл жизни пацаны?)
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Спят усталые игрушки, книжки спят...
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Какая же ета англия гуамно, не игры не идеи
Тупо какое то бей-беги... Уже 2 игру подряд
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Негретенок пенсовский неплохо пяточкой забил. Нахрен его в аренду-то сдаете, подмостовые выродки? Проебете,как Лукаку.
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Какое же гуано марсьяль в сборной.
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Заслужино
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Членсы со своими молодыми топарями снова отсосали
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Пенсы и тут в пролёте по всем статьям. Проебать , Салаха, Де Брюйне, Райса - это конечно надо уметь. Выкупить теперь под силу только последнего. Бизнес кар, хуле.
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а что толку.
золотой мяч левандовскому не дали
заслуженный золотой мяч
и этому не дадут
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Воспитанник челси. Красава.
В фантази лиге впихнул и его и хаверца и вернера
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Ожидаемо, все таки воспитанник Челси
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Надо всегда только футболистам принимать решение . Они более адекватнее оценивают
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Таа гегемон!
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помогите найти в симв. сборной щленсов или мшлюшек
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Обама > Салах
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