"Эвертон" приобрел Абдулая Дукуре

Абдулай Дукуре "Эвертон" приобрел полузащитника "Уотфорда" Абдулая Дукуре. Сделка оценивается в 20 миллионов фунтов.

Пройдя медобследование, Дукуре заключил трехлетний контракт с опцией продления на четвертый год по инициативе мерсисайдского клуба.

27-летний француз стал третьим приобретением "ирисок" при Кало Анчелотти, причем все три были оформлены в течение четырех дней. Чуть ранее Дукуре на "Гудисон Парк" перебрались Аллан и Хамес Родригес.

Абдулай выступал за "Уотфорд" с момента своего перехода из "Ренна" в 2016 году. За это время он сыграл 129 матчей в рамках Премьер-Лиги, забив 17 голов и отдав 12 результативных передач.

"Я смогу добавить свою энергию — я мощный игрок, я способен много бегать, весь матч. Я смогу добавить и голы. Я буду стараться изо всех сил, чтобы забивать и помогать команде".

"Здесь амбициозный проект, и важным фактором в моем решении стало то, что Марсель (Брандс, спортивный директор) и тренер Карло Анчелотти хотели меня", — сообщил Дукуре.


Метки Дукуре, трансферы, Уотфорд, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2020 21:00

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  1. slava-man-utd 08.09.2020 23:17 # slava-man-utd
    Вытеснят пенсов из зоны лч

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  2. thegodfather 08.09.2020 21:17 # thegodfather
    Вытеснят зеропук из 4ки, ахаха

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  3. liverfun 08.09.2020 21:16 # liverfun
    вхю один в один также усиливался крепкими футболистами, но толку никакого. к чему такие закупы командам, не участвующим в еврокубках? только финансовую стабильность нарушать, выше головы середнячкам с их бессистемным подходом не прыгнуть

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  4. pavlix76 08.09.2020 21:08 # pavlix76
    но опять финишируют вне первой десятки

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  5. lahmatyj 08.09.2020 21:06 # lahmatyj
    Усиляются похлеще пенсов.

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