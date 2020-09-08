"Эвертон" приобрел Абдулая Дукуре

"Эвертон" приобрел полузащитника "Уотфорда" Абдулая Дукуре. Сделка оценивается в 20 миллионов фунтов.

Пройдя медобследование, Дукуре заключил трехлетний контракт с опцией продления на четвертый год по инициативе мерсисайдского клуба.



27-летний француз стал третьим приобретением "ирисок" при Кало Анчелотти, причем все три были оформлены в течение четырех дней. Чуть ранее Дукуре на "Гудисон Парк" перебрались Аллан и Хамес Родригес.



Абдулай выступал за "Уотфорд" с момента своего перехода из "Ренна" в 2016 году. За это время он сыграл 129 матчей в рамках Премьер-Лиги, забив 17 голов и отдав 12 результативных передач.



"Я смогу добавить свою энергию — я мощный игрок, я способен много бегать, весь матч. Я смогу добавить и голы. Я буду стараться изо всех сил, чтобы забивать и помогать команде".



"Здесь амбициозный проект, и важным фактором в моем решении стало то, что Марсель (Брандс, спортивный директор) и тренер Карло Анчелотти хотели меня", — сообщил Дукуре.