"Юнайтед" хочет купить Регилона, но есть одна проблема

Серхио Регилон и Давид Де Хеа Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер хочет приобрести левого защитника "Реала" Серхио Регилона.

Склонность Люка Шоу к травмам и незрелость Брандона Уильямса подталкивают Сульшера к укреплению левого фланга обороны в это трансферное окно.

По информации Daily Mirror, Сульшер нацелен на Регилона, который блестяще отыграл минувший сезон за "Севилью" на правах аренды.

Два клуба уже ведут переговоры, и "Реал" готов продать Серхио в "Юнайтед" за 27 миллионов фунтов, но при этом хочет оставить за собой опцию обратного выкупа.

Опция обратного выкупа является нормой для трансферов между испанскими клубами, однако "Юнайтед" не хочет оставлять "Реалу" возможность в любой момент забрать 23-летнего защитника по заранее оговоренной цене.


Метки Манчестер Юнайтед, Регилон, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2020 20:00

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  1. liverpool1892est 08.09.2020 21:31 # liverpool1892est
    Цискаридзе на минималках

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  2. cruise877 08.09.2020 21:00 # cruise877
    пускай со всякими севильями и осасунами обратный выкуп прописывают . Это Манчестер Юнайтед., сука Ты ебаная Перес . когда же здознешь тварь !

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  3. januzaj00 08.09.2020 20:36 # januzaj00
    Да нах он Реалу, Менди молодой у них бегает же. Отдайте нам по-братски. Вуди работай пидр

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  4. mancunia-planet 08.09.2020 20:09 # mancunia-planet
    А Реалу то бабки нужны

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