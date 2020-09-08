"Юнайтед" хочет купить Регилона, но есть одна проблема

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер хочет приобрести левого защитника "Реала" Серхио Регилона.

Склонность Люка Шоу к травмам и незрелость Брандона Уильямса подталкивают Сульшера к укреплению левого фланга обороны в это трансферное окно.



По информации Daily Mirror, Сульшер нацелен на Регилона, который блестяще отыграл минувший сезон за "Севилью" на правах аренды.



Два клуба уже ведут переговоры, и "Реал" готов продать Серхио в "Юнайтед" за 27 миллионов фунтов, но при этом хочет оставить за собой опцию обратного выкупа.



Опция обратного выкупа является нормой для трансферов между испанскими клубами, однако "Юнайтед" не хочет оставлять "Реалу" возможность в любой момент забрать 23-летнего защитника по заранее оговоренной цене.