"Юнайтед" хочет купить Регилона, но есть одна проблема
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер хочет приобрести левого защитника "Реала" Серхио Регилона.
Склонность Люка Шоу к травмам и незрелость Брандона Уильямса подталкивают Сульшера к укреплению левого фланга обороны в это трансферное окно.
По информации Daily Mirror, Сульшер нацелен на Регилона, который блестяще отыграл минувший сезон за "Севилью" на правах аренды.
Два клуба уже ведут переговоры, и "Реал" готов продать Серхио в "Юнайтед" за 27 миллионов фунтов, но при этом хочет оставить за собой опцию обратного выкупа.
Опция обратного выкупа является нормой для трансферов между испанскими клубами, однако "Юнайтед" не хочет оставлять "Реалу" возможность в любой момент забрать 23-летнего защитника по заранее оговоренной цене.
08.09.2020 20:00
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Последние комментарии:
Цискаридзе на минималках
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пускай со всякими севильями и осасунами обратный выкуп прописывают . Это Манчестер Юнайтед., сука Ты ебаная Перес . когда же здознешь тварь !
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Да нах он Реалу, Менди молодой у них бегает же. Отдайте нам по-братски. Вуди работай пидр
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А Реалу то бабки нужны
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