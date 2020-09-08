Коутиньо не вернется в Премьер-Лигу

Филиппе Коутиньо Агент Киа Джурабчан сообщил, что полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо не вернется в Премьер-Лигу.

На протяжении минувшего лета Джурабчан несколько раз говорил, что возвращение в Премьер-Лигу — это приоритет для его клиента, который сезон 2019/20 провел в "Баварии" на правах аренды.

Однако назначение Рональда Кумана главным тренером "Барселоны" все круто изменило. 28-летний бразилец, которого сватали в "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", уже приступил к тренировкам с каталонской командой и получит второй шанс заиграть рядом с Лионелем Месси.

"Ожидаю ли я, что Коутиньо останется в "Барселоне"? Да".

"Куман позвонил ему на следующий день после победы "Баварии" в Лиге Чемпионов и сказал, что отводит ему важное место в своих планах и хотел бы его вернуть".

"Он должен был вернуться 7 сентября, но вернулся в начале месяца, потому что не хотел растерять свои темп и форму. Так что он тренируется с "Барселоной".

"Все указывает на то, что "Барселона" довольно кардинально пересмотрела свои планы на будущее, и все купленные игроки вроде Коутиньо, Дембеле и Гризманна будут частью команды в этом году", — сообщил Джурабчан talkSPORT.


Метки Барселона, Джурабчан, Коутиньо

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 558

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 08.09.2020 19:53 # alexomck
    как я и предсказывал.

    (ответить)

  2. weorlfc 08.09.2020 19:44 # weorlfc
    Какое горе мля))))

    (ответить)

  3. geniusss 08.09.2020 19:43 # geniusss
    Жаль конониров

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: