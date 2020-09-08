Агент Киа Джурабчан сообщил, что полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо не вернется в Премьер-Лигу.

На протяжении минувшего лета Джурабчан несколько раз говорил, что возвращение в Премьер-Лигу — это приоритет для его клиента, который сезон 2019/20 провел в "Баварии" на правах аренды.



Однако назначение Рональда Кумана главным тренером "Барселоны" все круто изменило. 28-летний бразилец, которого сватали в "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", уже приступил к тренировкам с каталонской командой и получит второй шанс заиграть рядом с Лионелем Месси.



"Ожидаю ли я, что Коутиньо останется в "Барселоне"? Да".



"Куман позвонил ему на следующий день после победы "Баварии" в Лиге Чемпионов и сказал, что отводит ему важное место в своих планах и хотел бы его вернуть".



"Он должен был вернуться 7 сентября, но вернулся в начале месяца, потому что не хотел растерять свои темп и форму. Так что он тренируется с "Барселоной".



"Все указывает на то, что "Барселона" довольно кардинально пересмотрела свои планы на будущее, и все купленные игроки вроде Коутиньо, Дембеле и Гризманна будут частью команды в этом году", — сообщил Джурабчан talkSPORT.