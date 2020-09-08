Батшуайи близок к возвращению в "Пэлас"

Нападающий "Челси" Мичи Батшуайи близок к возвращению в "Кристал Пэлас" на правах аренды.

Именно в "Пэлас" Батшуайи провел вторую половину сезона 2018/19, забив шесть голов в 13 матчах.



Однако перед возвращением на "Селхерст Парк" Мичи должен продлить свой контракт с "Челси" — "синие" не собираются терять игрока свободным агентом следующим летом.



Уход Батшуайи из "Челси" вполне логичен. В минувшем сезоне 26-летний бельгиец был номинально третьим нападающим команды Фрэнка Лэмпарда, проигрывая конкуренцию Тэмми Абрахэму и Оливье Жиру. Появление на "Стэмфорд Бридж" Тимо Вернера делает ситуацию Мичи совсем незавидной.



"Челси" не удалось найти щедрого покупателя на Батшуайи в это трансферное окно, поэтому Мичи уходит в аренду, чтобы восстановить свою репутацию, а продление контракта поможет "синим" защитить стоимость игрока, The Guardian.