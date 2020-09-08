Батшуайи близок к возвращению в "Пэлас"

Мичи Батшуайи Нападающий "Челси" Мичи Батшуайи близок к возвращению в "Кристал Пэлас" на правах аренды.

Именно в "Пэлас" Батшуайи провел вторую половину сезона 2018/19, забив шесть голов в 13 матчах.

Однако перед возвращением на "Селхерст Парк" Мичи должен продлить свой контракт с "Челси" — "синие" не собираются терять игрока свободным агентом следующим летом.

Уход Батшуайи из "Челси" вполне логичен. В минувшем сезоне 26-летний бельгиец был номинально третьим нападающим команды Фрэнка Лэмпарда, проигрывая конкуренцию Тэмми Абрахэму и Оливье Жиру. Появление на "Стэмфорд Бридж" Тимо Вернера делает ситуацию Мичи совсем незавидной.

"Челси" не удалось найти щедрого покупателя на Батшуайи в это трансферное окно, поэтому Мичи уходит в аренду, чтобы восстановить свою репутацию, а продление контракта поможет "синим" защитить стоимость игрока, The Guardian.


Метки Батшуайи, Кристал Пэлас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2020 18:00

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  1. jack-4poker 08.09.2020 18:04 # jack-4poker
    Лем-пес его же продлить собирался.. Забивать то кто будет мимо ворот?

    (ответить)

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