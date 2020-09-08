Анонс матча Дания — Англия

Трент Александер-Арнольд Во вторник вечером сборная Англии продолжит свой путь в Лиге Наций, сыграв на выезде с Данией.

Напомним, англичане взяли старт в самом молодом турнире УЕФА в минувшую субботу, одержав победу 0:1 в гостях у Исландии.

Подопечные Гарета Саутгейта сыграли неважно в Рейкьявике, вырвав победу благодаря пенальти Рахима Стерлинга на последней минуте. При этом у исландцев затем был свой пенальти, который они не реализовали.

Поскольку это будет второй матч за четыре дня, от Саутгейта ожидают большого количества изменений в составе. По слухам, главный тренер англичан также собирается попробовать схему с тремя защитниками.

"Мы пробовали кое-какие вещи на протяжении недели с мыслью о том, что это может стать еще одним вариантом игры для нас в долгосрочной перспективе", — говорил Саутгейт.

По информации Sky Sports, Саутгейт устроит дебют за национальную команду для представителя "Лидса" Калвина Филлипса, который расположится в центре поля рядом с Декланом Райсом.

На появление с первых минут также могут рассчитывать Конор Коуди, Трент Александер-Арнольд и Эйнсли Мэйтланд-Найлс. А вот Фил Фоден и Мейсон Гринвуд были отчислены из сборной после инцидента в Исландии. Кайл Уолкер дисквалифицирован.

Добавим, что датчане стартовали в Лиге Наций с домашнего поражения от Бельгии со счетом 0:2.

Лига Наций. Группа A2
Сборная Дании — сборная Англии
Копенгаген. Стадион "Паркен". 21:45 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Лига Наций, сборная Дании

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2020 17:55

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  1. thegodfather 08.09.2020 19:57 # thegodfather
    Менди вроде как дан дил.
    Остался райс...

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  2. anabanana94 08.09.2020 19:46 # anabanana94
    Что может быть лучше придти домой, девочка приготовила вкусный ужин, включить на Macbook Pro сериал о Тоттенхэме на Amazon и кайфовать...

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  3. cfc000000 08.09.2020 19:38 # cfc000000
    Такими тратами Челси скоро станет денежным мешком а-ля xyecocы из Манчестера...

    На минуточку хотелось бы напомнить, что MU club pidorasov и Горлик xyepлик!

    CHELSEA LONDON PRIDE OF LONDON!!

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  4. chronicle 08.09.2020 18:36 # chronicle
    Футбол в агонии
    В последнее время придумывают разные вариации турниров, предпринимают всевозможные шаги для популяризации спорта, но уже видно, что футбол потерял зрителя и интерес к нему угасает. После карантина и отмены зрителей на трибунах, так вообще половина болельщиков уйдет из этого спорта. Сравнить с НБА, матч НБА это шоу, это зрелище и без спортивной составляющей , выступление звезд, розыгрыши и прочее. Что есть у футбола? НИ-ХУ-Я.
    Футбол под пиво, а не пиво под футбол. И откровенно говоря, я выберу посмотреть кинчик или на крики теннисисток под пиво, нежели ебаный футбол

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  5. anabanana94 08.09.2020 18:21 # anabanana94
    Нео просто копия меня, увидите похожего на Нео в жизни, значит это я.

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  6. geniusss 08.09.2020 18:08 # geniusss
    Жду не дождусь, когда фулхэм натянет ггешек,езезеезезхзхех

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  7. jack-4poker 08.09.2020 18:05 # jack-4poker
    Кому-то интересны игры сбродных?

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  8. geniusss 08.09.2020 18:03 # geniusss
    Что за бичи?

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