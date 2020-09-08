Анонс матча Дания — Англия

Во вторник вечером сборная Англии продолжит свой путь в Лиге Наций, сыграв на выезде с Данией.

Напомним, англичане взяли старт в самом молодом турнире УЕФА в минувшую субботу, одержав победу 0:1 в гостях у Исландии.



Подопечные Гарета Саутгейта сыграли неважно в Рейкьявике, вырвав победу благодаря пенальти Рахима Стерлинга на последней минуте. При этом у исландцев затем был свой пенальти, который они не реализовали.



Поскольку это будет второй матч за четыре дня, от Саутгейта ожидают большого количества изменений в составе. По слухам, главный тренер англичан также собирается попробовать схему с тремя защитниками.



"Мы пробовали кое-какие вещи на протяжении недели с мыслью о том, что это может стать еще одним вариантом игры для нас в долгосрочной перспективе", — говорил Саутгейт.



По информации Sky Sports, Саутгейт устроит дебют за национальную команду для представителя "Лидса" Калвина Филлипса, который расположится в центре поля рядом с Декланом Райсом.



На появление с первых минут также могут рассчитывать Конор Коуди, Трент Александер-Арнольд и Эйнсли Мэйтланд-Найлс. А вот Фил Фоден и Мейсон Гринвуд были отчислены из сборной после инцидента в Исландии. Кайл Уолкер дисквалифицирован.



Добавим, что датчане стартовали в Лиге Наций с домашнего поражения от Бельгии со счетом 0:2.



Лига Наций. Группа A2

Сборная Дании — сборная Англии

Копенгаген. Стадион "Паркен". 21:45 Онлайн-трансляция