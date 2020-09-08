Анонс матча Дания — Англия
Во вторник вечером сборная Англии продолжит свой путь в Лиге Наций, сыграв на выезде с Данией.
Напомним, англичане взяли старт в самом молодом турнире УЕФА в минувшую субботу, одержав победу 0:1 в гостях у Исландии.
Подопечные Гарета Саутгейта сыграли неважно в Рейкьявике, вырвав победу благодаря пенальти Рахима Стерлинга на последней минуте. При этом у исландцев затем был свой пенальти, который они не реализовали.
Поскольку это будет второй матч за четыре дня, от Саутгейта ожидают большого количества изменений в составе. По слухам, главный тренер англичан также собирается попробовать схему с тремя защитниками.
"Мы пробовали кое-какие вещи на протяжении недели с мыслью о том, что это может стать еще одним вариантом игры для нас в долгосрочной перспективе", — говорил Саутгейт.
По информации Sky Sports, Саутгейт устроит дебют за национальную команду для представителя "Лидса" Калвина Филлипса, который расположится в центре поля рядом с Декланом Райсом.
На появление с первых минут также могут рассчитывать Конор Коуди, Трент Александер-Арнольд и Эйнсли Мэйтланд-Найлс. А вот Фил Фоден и Мейсон Гринвуд были отчислены из сборной после инцидента в Исландии. Кайл Уолкер дисквалифицирован.
Добавим, что датчане стартовали в Лиге Наций с домашнего поражения от Бельгии со счетом 0:2.
Лига Наций. Группа A2
Сборная Дании — сборная Англии
Копенгаген. Стадион "Паркен". 21:45 Онлайн-трансляция
08.09.2020 17:55
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Менди вроде как дан дил.
Остался райс...
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Что может быть лучше придти домой, девочка приготовила вкусный ужин, включить на Macbook Pro сериал о Тоттенхэме на Amazon и кайфовать...
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Такими тратами Челси скоро станет денежным мешком а-ля xyecocы из Манчестера...
На минуточку хотелось бы напомнить, что MU club pidorasov и Горлик xyepлик!
CHELSEA LONDON PRIDE OF LONDON!!
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Футбол в агонии
В последнее время придумывают разные вариации турниров, предпринимают всевозможные шаги для популяризации спорта, но уже видно, что футбол потерял зрителя и интерес к нему угасает. После карантина и отмены зрителей на трибунах, так вообще половина болельщиков уйдет из этого спорта. Сравнить с НБА, матч НБА это шоу, это зрелище и без спортивной составляющей , выступление звезд, розыгрыши и прочее. Что есть у футбола? НИ-ХУ-Я.
Футбол под пиво, а не пиво под футбол. И откровенно говоря, я выберу посмотреть кинчик или на крики теннисисток под пиво, нежели ебаный футбол
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Нео просто копия меня, увидите похожего на Нео в жизни, значит это я.
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Жду не дождусь, когда фулхэм натянет ггешек,езезеезезхзхех
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Кому-то интересны игры сбродных?
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Что за бичи?
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