"Астон Вилла" согласовала стоимость Олли Уоткинса
"Астон Вилла" приблизилась к обновлению своего клубного рекорда, согласовав компенсацию за нападающего "Брентфорда" Олли Уоткинса.
24-летний Уоткинс был ключевой фигурой для "Брентфорда" в минувшем сезоне, наколотив 26 голов. Вклад Олли помог "пчелам" достичь финала плей-офф Чемпионшипа, где они уступили "Фулхэму".
Не сумев выйти в Премьер-Лигу, "Брентфорд" неохотно, но все-таки принял предложение "Астон Виллы" в размере 28 миллионов фунтов. Еще 5 млн. фунтов будут прописаны в виде бонусов, сообщает BBC.
Укрепление голевой мощи является приоритетной задачей для главного тренера "вилланов" Дина Смита, чья команда в минувшем сезоне Премьер-Лиги забила 41 мяч — и только шесть из них пришлись на нападающих, включая пять от бразильца Уэсли Мораеса.
Теперь Уоткинс, который еще сегодня утром тренировался с "Брентфордом", направляется в Бирмингем, чтобы обсудить условия личного контракта и пройти медобследование.
Помимо Олли, "Астон Вилла" надеется обзавестись еще одним нападающим, интересуясь Рианом Брюстером из "Ливерпуля" и Джошуа Кингом из "Борнмута".
08.09.2020 17:00
Просмотров: 583
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Нонейм какой-то, его бы к Клоппу, он бы прокачал из него топарика.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий