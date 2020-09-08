"Астон Вилла" согласовала стоимость Олли Уоткинса

"Астон Вилла" приблизилась к обновлению своего клубного рекорда, согласовав компенсацию за нападающего "Брентфорда" Олли Уоткинса.

24-летний Уоткинс был ключевой фигурой для "Брентфорда" в минувшем сезоне, наколотив 26 голов. Вклад Олли помог "пчелам" достичь финала плей-офф Чемпионшипа, где они уступили "Фулхэму".



Не сумев выйти в Премьер-Лигу, "Брентфорд" неохотно, но все-таки принял предложение "Астон Виллы" в размере 28 миллионов фунтов. Еще 5 млн. фунтов будут прописаны в виде бонусов, сообщает BBC.



Укрепление голевой мощи является приоритетной задачей для главного тренера "вилланов" Дина Смита, чья команда в минувшем сезоне Премьер-Лиги забила 41 мяч — и только шесть из них пришлись на нападающих, включая пять от бразильца Уэсли Мораеса.



Теперь Уоткинс, который еще сегодня утром тренировался с "Брентфордом", направляется в Бирмингем, чтобы обсудить условия личного контракта и пройти медобследование.



Помимо Олли, "Астон Вилла" надеется обзавестись еще одним нападающим, интересуясь Рианом Брюстером из "Ливерпуля" и Джошуа Кингом из "Борнмута".