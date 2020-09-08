Лэмпард понимает, каковы теперь ожидания в отношения "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что хорошо осознает уровень ожиданий в отношении своей команды в преддверии нового сезона.

В это трансферное окно "синие" инвестировали в укрепление состава уже более 200 миллионов фунтов и не собираются останавливаться, сейчас работая над приглашением голкипера.



Лэмпард понимает, что теперь от "Челси" будут ожидать больше, чем просто борьбы за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, однако Фрэнк к этому готов.



"Я очень хорошо осознаю, что в клубе вроде "Челси", несмотря на трансферный запрет и несмотря на сложный год, ожидания будут огромны".



"Я просто должен принять это как часть своей работы и постараться делать свою работу как можно лучше. Также я должен выстроить хорошие отношения с директорами и работниками вокруг меня, потому что это очень важно".



"Когда наступят тяжелые времена, я буду полагаться на каждого из них. Возможно, это будет не какой-то директор, а ответственный за форму или член персонала".



"Я уже видел, что домино могут очень быстро падать. Поэтому, думаю, ты упадешь гораздо быстрее, если изолируешь себя как тренера и не будешь выстраивать все эти отношения", — цитирует Лэмпарда Goal.