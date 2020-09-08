Лэмпард понимает, каковы теперь ожидания в отношения "Челси"

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что хорошо осознает уровень ожиданий в отношении своей команды в преддверии нового сезона.

В это трансферное окно "синие" инвестировали в укрепление состава уже более 200 миллионов фунтов и не собираются останавливаться, сейчас работая над приглашением голкипера.

Лэмпард понимает, что теперь от "Челси" будут ожидать больше, чем просто борьбы за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, однако Фрэнк к этому готов.

"Я очень хорошо осознаю, что в клубе вроде "Челси", несмотря на трансферный запрет и несмотря на сложный год, ожидания будут огромны".

"Я просто должен принять это как часть своей работы и постараться делать свою работу как можно лучше. Также я должен выстроить хорошие отношения с директорами и работниками вокруг меня, потому что это очень важно".

"Когда наступят тяжелые времена, я буду полагаться на каждого из них. Возможно, это будет не какой-то директор, а ответственный за форму или член персонала".

"Я уже видел, что домино могут очень быстро падать. Поэтому, думаю, ты упадешь гораздо быстрее, если изолируешь себя как тренера и не будешь выстраивать все эти отношения", — цитирует Лэмпарда Goal.


Метки Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 2706

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. superperez101 08.09.2020 19:51 # superperez101
    честно говоря его не только не жалко, а даже наоборот, очень бы хотелось на все это посмотреть.

    (ответить)

  2. superperez101 08.09.2020 19:50 # superperez101
    вот об этом то все и говорят
    а до сутулого похоже только сейчас дошло

    (ответить)

  3. edgarkuznetsov 08.09.2020 19:33 # edgarkuznetsov
    Не справится с таким большим количеством новичков ,а у Ромки будет обоснованная претензия : «я те бабки выделил, ты не справился -пошёл нах.»

    (ответить)

  4. vitebskarsenal 08.09.2020 19:13 # vitebskarsenal
    Лэмпард- походу ты поедешь олений гонять по тундре....ха-ха

    (ответить)

  5. sellman 08.09.2020 16:48 # sellman
    Фрэнк - будущее АПЛ!

    Кмоне, Фрэнк!
    Кмоне, Красиво!

    (ответить)

  6. ask 08.09.2020 16:36 # ask
    Сутулый будет уволен вместе со своим гей дружком Маунтом.

    (ответить)

  7. mixmaster 08.09.2020 16:29 # mixmaster
    интересно, до боксинг дня продержится ли.

    (ответить)

  8. noel-gitman 08.09.2020 16:20 # noel-gitman
    Это тот, который под подошвой Артеты ?

    (ответить)

  9. geniusss 08.09.2020 16:02 # geniusss
    Топарик.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: