Лэмпард понимает, каковы теперь ожидания в отношения "Челси"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что хорошо осознает уровень ожиданий в отношении своей команды в преддверии нового сезона.
В это трансферное окно "синие" инвестировали в укрепление состава уже более 200 миллионов фунтов и не собираются останавливаться, сейчас работая над приглашением голкипера.
Лэмпард понимает, что теперь от "Челси" будут ожидать больше, чем просто борьбы за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, однако Фрэнк к этому готов.
"Я очень хорошо осознаю, что в клубе вроде "Челси", несмотря на трансферный запрет и несмотря на сложный год, ожидания будут огромны".
"Я просто должен принять это как часть своей работы и постараться делать свою работу как можно лучше. Также я должен выстроить хорошие отношения с директорами и работниками вокруг меня, потому что это очень важно".
"Когда наступят тяжелые времена, я буду полагаться на каждого из них. Возможно, это будет не какой-то директор, а ответственный за форму или член персонала".
"Я уже видел, что домино могут очень быстро падать. Поэтому, думаю, ты упадешь гораздо быстрее, если изолируешь себя как тренера и не будешь выстраивать все эти отношения", — цитирует Лэмпарда Goal.
08.09.2020 16:00
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Последние комментарии:
честно говоря его не только не жалко, а даже наоборот, очень бы хотелось на все это посмотреть.
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вот об этом то все и говорят
а до сутулого похоже только сейчас дошло
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Не справится с таким большим количеством новичков ,а у Ромки будет обоснованная претензия : «я те бабки выделил, ты не справился -пошёл нах.»
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Лэмпард- походу ты поедешь олений гонять по тундре....ха-ха
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Фрэнк - будущее АПЛ!
Кмоне, Фрэнк!
Кмоне, Красиво!
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Сутулый будет уволен вместе со своим гей дружком Маунтом.
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интересно, до боксинг дня продержится ли.
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Это тот, который под подошвой Артеты ?
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Топарик.
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