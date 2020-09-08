"Юнайтед" не удается избавиться от балласта

Крис Смоллинг и Фил Джонс У "Манчестер Юнайтед" возникли затруднения с поиском покупателей на своих игроков, которые не входят в планы главного тренера Оле Гуннара Сульшера.

Сульшер имеет полное право быть недовольным активностью своего клуба в это трансферное окно. Пока "Юнайтед" приобрел лишь полузащитника Донни Ван де Бека и никак не избавится от балласта.

Как сообщает ESPN, Сульшер и вице-президент "красных дьяволов" Эд Вудворд готовы выслушать предложения насчет Фила Джонса, Криса Смоллинга, Маркоса Рохо, Андреаса Перейры и Серхио Ромеро.

Однако эти периферийные для "Юнайтед" игроки находятся на хороших контрактах, и заинтересованные клубы просто не готовы предложить им аналогичные условия.

"Юнайтед" остается надеяться, что близость трансферного дедлайна сделает другие клубы решительнее, а сами футболисты пойдут на понижение зарплаты, чтобы не остаться без игровой практики.

Из всех перечисленных игроков наивысшие шансы ворваться в планы Сульшера, как ни странно, имеет Рохо. С момента своего возвращения в Манчестер из Аргентины 30-летний защитник берет дополнительную тренировку каждый день, чем произвел впечатление на Оле Гуннара.


Метки Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2020 15:00

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  1. mixmaster 08.09.2020 16:31 # mixmaster
    в щелси их, все равно лучше местных защей будут.

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  2. chr1s8rown 08.09.2020 15:04 # chr1s8rown
    Саф оставил после себя руины
    Вот и никак не могут прийти в себя скам

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  3. geniusss 08.09.2020 15:03 # geniusss
    В Ливерпуль потенциальных топарей

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