"Юнайтед" не удается избавиться от балласта
У "Манчестер Юнайтед" возникли затруднения с поиском покупателей на своих игроков, которые не входят в планы главного тренера Оле Гуннара Сульшера.
Сульшер имеет полное право быть недовольным активностью своего клуба в это трансферное окно. Пока "Юнайтед" приобрел лишь полузащитника Донни Ван де Бека и никак не избавится от балласта.
Как сообщает ESPN, Сульшер и вице-президент "красных дьяволов" Эд Вудворд готовы выслушать предложения насчет Фила Джонса, Криса Смоллинга, Маркоса Рохо, Андреаса Перейры и Серхио Ромеро.
Однако эти периферийные для "Юнайтед" игроки находятся на хороших контрактах, и заинтересованные клубы просто не готовы предложить им аналогичные условия.
"Юнайтед" остается надеяться, что близость трансферного дедлайна сделает другие клубы решительнее, а сами футболисты пойдут на понижение зарплаты, чтобы не остаться без игровой практики.
Из всех перечисленных игроков наивысшие шансы ворваться в планы Сульшера, как ни странно, имеет Рохо. С момента своего возвращения в Манчестер из Аргентины 30-летний защитник берет дополнительную тренировку каждый день, чем произвел впечатление на Оле Гуннара.
08.09.2020 15:00
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