Лэмпард жалеет о своем конфликте со штабом Клоппа

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что жалеет о своем конфликте со штабом Юргена Клоппа из "Ливерпуля" в июле.

Когда минувшим летом "Челси" гостил на "Энфилде" и потерпел поражение со счетом 5:3, Лэмпард, возмущенный поведением скамейки оппонентов, выкрикнул в адрес Клоппа и его ассистента Пепа Лейндерса фразу "f**k off".



Выкрикнутое на эмоциях ругательство послужило началом перепалки, которую в отсутствие зрителей на трибунах четко записали телекамеры, и Лэмпард об этом жалеет.



"Да, я жалею об этом. И пожалел уже на следующий день, когда об этом говорили все и утром друг прислал мне новость. Я ощущал себя слегка неловко".



"Потому что в тот момент я чувствовал, что мы прибавили в игре — игре, которая была самым легким днем для "Ливерпуля" во все времена".



"Они выиграли лигу, они рано забили в матче. Затем их скамейка сделала некоторые вещи, и я не хочу вдаваться в подробности, но я почувствовал, что должен защитить свой клуб".



"У меня не было проблем насчет празднований "Ливерпуля". К счастью, я сам бывал на их месте. Мне с "Челси" доводилось выигрывать лигу довольно рано. Ты можешь сидеть на своем месте с ощущением, что все замечательно".



"Я чувствовал, что хочу быть на их месте. Я определенно не пытался проявить неуважение к Юргену Клоппу, потому что я очень восхищаюсь им".



"Но то была импульсивная реакция, и я с радостью заглажу свою вину перед ним, когда мы снова увидимся", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.