Дринкуотер собирается уйти из "Челси"
Полузащитник Данни Дринкуотер подтвердил, что планирует покинуть "Челси" до закрытия трансферного окна.
Дринкуотер находится в "Челси" уже три года, но в двух последних сезонах не играл за "синих", а в минувшей кампании совершил разочаровывающие командировки в "Бернли" и "Астон Виллу".
Сейчас Данни уже вернулся в "Челси" из аренды, но к новому сезону готовится в Кобхэме вместе с молодежной командой. На шанс от главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда 30-летний англичанин даже не рассчитывает.
"Вернулся в "Челси", но лишь для предсезонной подготовки... Упорно работаю, чтобы привести себя в форму и в своем лучшем состоянии сделать следующий шаг. Как бы сильно я ни хотел освоиться в клубе, который мне подходит, неизвестность своего рода завораживает", — написал Дринкуотер в инстаграме.
08.09.2020 13:00
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кого следующего ждет такая же судьба в этом недоклубе?
новичков много насобирали. ждём.
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Легенда челси
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drinkwhiskey
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попей водички
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Если бесплатно, то прямая дорога в аснл.
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Наконец таки, этому пьяному чурке самое место в опорке арсенала,еехехехеехехеххеехехех
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