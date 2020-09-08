Дринкуотер собирается уйти из "Челси"

Полузащитник Данни Дринкуотер подтвердил, что планирует покинуть "Челси" до закрытия трансферного окна.

Дринкуотер находится в "Челси" уже три года, но в двух последних сезонах не играл за "синих", а в минувшей кампании совершил разочаровывающие командировки в "Бернли" и "Астон Виллу".



Сейчас Данни уже вернулся в "Челси" из аренды, но к новому сезону готовится в Кобхэме вместе с молодежной командой. На шанс от главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда 30-летний англичанин даже не рассчитывает.



"Вернулся в "Челси", но лишь для предсезонной подготовки... Упорно работаю, чтобы привести себя в форму и в своем лучшем состоянии сделать следующий шаг. Как бы сильно я ни хотел освоиться в клубе, который мне подходит, неизвестность своего рода завораживает", — написал Дринкуотер в инстаграме.