Дринкуотер собирается уйти из "Челси"

Данни Дринкуотер Полузащитник Данни Дринкуотер подтвердил, что планирует покинуть "Челси" до закрытия трансферного окна.

Дринкуотер находится в "Челси" уже три года, но в двух последних сезонах не играл за "синих", а в минувшей кампании совершил разочаровывающие командировки в "Бернли" и "Астон Виллу".

Сейчас Данни уже вернулся в "Челси" из аренды, но к новому сезону готовится в Кобхэме вместе с молодежной командой. На шанс от главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда 30-летний англичанин даже не рассчитывает.

"Вернулся в "Челси", но лишь для предсезонной подготовки... Упорно работаю, чтобы привести себя в форму и в своем лучшем состоянии сделать следующий шаг. Как бы сильно я ни хотел освоиться в клубе, который мне подходит, неизвестность своего рода завораживает", — написал Дринкуотер в инстаграме.


Метки Дринкуотер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 926

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  1. manutd-20champ 08.09.2020 13:52 # manutd-20champ
    кого следующего ждет такая же судьба в этом недоклубе?
    новичков много насобирали. ждём.

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  2. slava-man-utd 08.09.2020 13:35 # slava-man-utd
    Легенда челси

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  3. lancerlancer1 08.09.2020 13:26 # lancerlancer1
    drinkwhiskey

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  4. gucuneinan 08.09.2020 13:25 # gucuneinan
    попей водички

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  5. chelsea88 08.09.2020 13:10 # chelsea88
    Если бесплатно, то прямая дорога в аснл.

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  6. geniusss 08.09.2020 13:08 # geniusss
    Наконец таки, этому пьяному чурке самое место в опорке арсенала,еехехехеехехеххеехехех

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