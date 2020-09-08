МЮ представил свою третью форму на сезон 2020/21 (ФОТО)

"Манчестер Юнайтед" подтвердил худшие опасения своих болельщиков, презентовав комплект третьей формы на сезон 2020/21.

Новую форму от Adidas в стиле "зебра" накануне "засветил" в своем инстаграме бывший полузащитник "Юнайтед" Дэвид Бекхэм.



Впрочем, первые шпионские снимки третьего комплекта от технического спонсора "красных дьяволов" появились в социальных сетях еще раньше, и большинство фанатов сходились во мнении, что полосатая футболка смотрится несколько нелепо в сочетании с такими же полосатыми шортами.



Тем не менее, полосатая форма — это часть истории клуба с "Олд Траффорд". Первые полосы появилась на футболках "Юнайтед" еще более 100 лет назад, также они присутствовали на форме в 70-х и 80-х годах прошлого века.















































