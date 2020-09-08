МЮ представил свою третью форму на сезон 2020/21 (ФОТО)
"Манчестер Юнайтед" подтвердил худшие опасения своих болельщиков, презентовав комплект третьей формы на сезон 2020/21.
Новую форму от Adidas в стиле "зебра" накануне "засветил" в своем инстаграме бывший полузащитник "Юнайтед" Дэвид Бекхэм.
Впрочем, первые шпионские снимки третьего комплекта от технического спонсора "красных дьяволов" появились в социальных сетях еще раньше, и большинство фанатов сходились во мнении, что полосатая футболка смотрится несколько нелепо в сочетании с такими же полосатыми шортами.
Тем не менее, полосатая форма — это часть истории клуба с "Олд Траффорд". Первые полосы появилась на футболках "Юнайтед" еще более 100 лет назад, также они присутствовали на форме в 70-х и 80-х годах прошлого века.
08.09.2020 12:00
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Последние комментарии:
модный приговор устроили, заднеприводные
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Вот это говнище...💩💩💩💩💩
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для этих скамовских ебальников самое то))
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Не, ну тут без комментариев.
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для уродов и форма уродская)
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Ахахааа...
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дааа... ничего более чуднОго я еще не видел. но на самом деле в такой форме есть смысл - как и зебры используют свою окраску, чтобы нарушить глазомер у хищника, так и футболисты МЮ в этой форме будут приводить к головокружению у игроков соперника)
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На самом деле это убогая эмблема Шевроле не вписывается в общий концепт дизайна.
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Страшное дело
Хотя-бы однотонные шорты спасли бы ситуацию
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ТОлько дольаёбы могут орать над цветами. Форма так форма, главное чтоб отличалась от других клубов. а какое значение придаёте форме, то это уже зависит от воспитания и уровня восприятия
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единственный плюс - то как выглядит темно-красная эмблема на черно-белом
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ахахахахахахаха вот это дааа уахыхых
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Ебанный стыд
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Однотонные шорты(например полностью черные) спасли бы ситуацию, но дизайнеров-фриков было не остановить))))
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Ебать, стыдоба) это же полный пиздец))
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это чо за Алькатрас блять))
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первая фотка с мальчиком просто ТОП! Это пижама ?)))
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ааххахахахаахахахаахха
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Магваеру понравится - норм форма:)
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Топ форма
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