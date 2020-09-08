МЮ представил свою третью форму на сезон 2020/21 (ФОТО)

Третья форма Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" подтвердил худшие опасения своих болельщиков, презентовав комплект третьей формы на сезон 2020/21.

Новую форму от Adidas в стиле "зебра" накануне "засветил" в своем инстаграме бывший полузащитник "Юнайтед" Дэвид Бекхэм.

Впрочем, первые шпионские снимки третьего комплекта от технического спонсора "красных дьяволов" появились в социальных сетях еще раньше, и большинство фанатов сходились во мнении, что полосатая футболка смотрится несколько нелепо в сочетании с такими же полосатыми шортами.

Тем не менее, полосатая форма — это часть истории клуба с "Олд Траффорд". Первые полосы появилась на футболках "Юнайтед" еще более 100 лет назад, также они присутствовали на форме в 70-х и 80-х годах прошлого века.

Третья форма Манчестер Юнайтед

Третья форма Манчестер Юнайтед

Третья форма Манчестер Юнайтед

Третья форма Манчестер Юнайтед

Третья форма Манчестер Юнайтед

Третья форма Манчестер Юнайтед

Третья форма Манчестер Юнайтед

Третья форма Манчестер Юнайтед

Третья форма Манчестер Юнайтед

Третья форма Манчестер Юнайтед

Третья форма Манчестер Юнайтед

Третья форма Манчестер Юнайтед


Метки Adidas, Манчестер Юнайтед, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 2437

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Последние комментарии:




  1. drogba11cool 08.09.2020 13:53 # drogba11cool
    модный приговор устроили, заднеприводные

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  2. animadora 08.09.2020 13:43 # animadora
    Вот это говнище...&#128169;&#128169;&#128169;&#128169;&#128169;

    (ответить)

  3. funkyfresh 08.09.2020 13:33 # funkyfresh
    для этих скамовских ебальников самое то))

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  4. sexan 08.09.2020 13:28 # sexan
    Не, ну тут без комментариев.

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  5. tratatata 08.09.2020 13:21 # tratatata
    для уродов и форма уродская)

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  6. mancunia-planet 08.09.2020 13:17 # mancunia-planet
    Ахахааа...

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  7. danilych89 08.09.2020 13:16 # danilych89
    дааа... ничего более чуднОго я еще не видел. но на самом деле в такой форме есть смысл - как и зебры используют свою окраску, чтобы нарушить глазомер у хищника, так и футболисты МЮ в этой форме будут приводить к головокружению у игроков соперника)

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  8. largo-winch 08.09.2020 13:05 # largo-winch
    На самом деле это убогая эмблема Шевроле не вписывается в общий концепт дизайна.

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  9. xah 08.09.2020 13:04 # xah
    Страшное дело

    Хотя-бы однотонные шорты спасли бы ситуацию

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  10. largo-winch 08.09.2020 13:03 # largo-winch
    ТОлько дольаёбы могут орать над цветами. Форма так форма, главное чтоб отличалась от других клубов. а какое значение придаёте форме, то это уже зависит от воспитания и уровня восприятия

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  11. frankylamp 08.09.2020 13:03 # frankylamp
    единственный плюс - то как выглядит темно-красная эмблема на черно-белом

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  12. navotno 08.09.2020 13:01 # navotno
    ахахахахахахаха вот это дааа уахыхых

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  13. master-fakaster 08.09.2020 12:59 # master-fakaster
    Ебанный стыд

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  14. gin 08.09.2020 12:54 # gin
    Однотонные шорты(например полностью черные) спасли бы ситуацию, но дизайнеров-фриков было не остановить))))

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  15. keane16 08.09.2020 12:52 # keane16
    Ебать, стыдоба) это же полный пиздец))

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  16. kos9k 08.09.2020 12:50 # kos9k
    это чо за Алькатрас блять))

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  17. orkengun 08.09.2020 12:48 # orkengun
    первая фотка с мальчиком просто ТОП! Это пижама ?)))

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  18. orkengun 08.09.2020 12:47 # orkengun
    ааххахахахаахахахаахха

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  19. alexomck 08.09.2020 12:44 # alexomck
    Магваеру понравится - норм форма:)

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  20. tulkas 08.09.2020 12:44 # tulkas
    Топ форма

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