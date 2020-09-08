Фоден и Гринвуд оштрафованы исландской полицией

Исландские девушки Фодена и Гринвуда Исландская полиция оштрафовала полузащитника "Манчестер Сити" Фила Фодена и нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда за нарушение коронавирусных ограничений.

Накануне стало известно, что 20-летний Фоден и 18-летний Гринвуд отметили свой дебют за сборную Англии, пригласив пару девушек к себе в отель после выездной победы 0:1 над Исландией в рамках Лиги Наций.

Юниоры нарушили не только командную дисциплину, но и установленные в связи с пандемией коронавируса правила — английской делегации, включая игроков, тренерский штаб и работников, было запрещено контактировать с кем-либо извне.

В понедельник Фил и Мейсон были отчислены из национальной команды и на частном самолете улетели из Рейкьявика прямо в Манчестер, предварительно извинившись публично и перед местной полицией.

Однако исландские стражи закона все равно оштрафовали двух футболистов — каждого на 250 тысяч крон (1,360 фунтов), сообщает The Telegraph.

"Они повели себя наивно. Мы поступили с ними подобающим образом. Я понимаю, каков их возраст, но мир столкнулся с пандемией, и представитель каждой возрастной группы несет ответственность за безопасность других и за нераспространение вируса, поэтому не нужно недооценивать важность изоляции", — сообщил Саутгейт прессе.


Метки Гринвуд, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, происшествия, сборная Англии, Фоден

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2020 10:00

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  1. mancunia-planet 08.09.2020 10:40 # mancunia-planet
    Тупое западное общество пидарасов, мне охуенно в России живётся и никогда никуда не перееду жить, хотя и тут уже строят такой же концлагерь по западному типу.

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  2. liverfun 08.09.2020 10:38 # liverfun
    ебанаты малолетние, думающие только о себе, поставили под угрозу всю команду. брали бы пример с трента, настоящего профессионала

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  3. vyrentz 08.09.2020 10:23 # vyrentz
    В манчестерских командах развлекаться с девушками не принято.

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  4. sir-alexferguson 08.09.2020 10:02 # sir-alexferguson
    интересно если бы они пригласили пару мужиков их тоже так травили? ой сомневаюсь

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