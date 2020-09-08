Фоден и Гринвуд оштрафованы исландской полицией
Исландская полиция оштрафовала полузащитника "Манчестер Сити" Фила Фодена и нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда за нарушение коронавирусных ограничений.
Накануне стало известно, что 20-летний Фоден и 18-летний Гринвуд отметили свой дебют за сборную Англии, пригласив пару девушек к себе в отель после выездной победы 0:1 над Исландией в рамках Лиги Наций.
Юниоры нарушили не только командную дисциплину, но и установленные в связи с пандемией коронавируса правила — английской делегации, включая игроков, тренерский штаб и работников, было запрещено контактировать с кем-либо извне.
В понедельник Фил и Мейсон были отчислены из национальной команды и на частном самолете улетели из Рейкьявика прямо в Манчестер, предварительно извинившись публично и перед местной полицией.
Однако исландские стражи закона все равно оштрафовали двух футболистов — каждого на 250 тысяч крон (1,360 фунтов), сообщает The Telegraph.
"Они повели себя наивно. Мы поступили с ними подобающим образом. Я понимаю, каков их возраст, но мир столкнулся с пандемией, и представитель каждой возрастной группы несет ответственность за безопасность других и за нераспространение вируса, поэтому не нужно недооценивать важность изоляции", — сообщил Саутгейт прессе.
08.09.2020 10:00
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Тупое западное общество пидарасов, мне охуенно в России живётся и никогда никуда не перееду жить, хотя и тут уже строят такой же концлагерь по западному типу.
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ебанаты малолетние, думающие только о себе, поставили под угрозу всю команду. брали бы пример с трента, настоящего профессионала
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В манчестерских командах развлекаться с девушками не принято.
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интересно если бы они пригласили пару мужиков их тоже так травили? ой сомневаюсь
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