Фоден и Гринвуд оштрафованы исландской полицией

Исландская полиция оштрафовала полузащитника "Манчестер Сити" Фила Фодена и нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда за нарушение коронавирусных ограничений.

Накануне стало известно, что 20-летний Фоден и 18-летний Гринвуд отметили свой дебют за сборную Англии, пригласив пару девушек к себе в отель после выездной победы 0:1 над Исландией в рамках Лиги Наций.



Юниоры нарушили не только командную дисциплину, но и установленные в связи с пандемией коронавируса правила — английской делегации, включая игроков, тренерский штаб и работников, было запрещено контактировать с кем-либо извне.



В понедельник Фил и Мейсон были отчислены из национальной команды и на частном самолете улетели из Рейкьявика прямо в Манчестер, предварительно извинившись публично и перед местной полицией.



Однако исландские стражи закона все равно оштрафовали двух футболистов — каждого на 250 тысяч крон (1,360 фунтов), сообщает The Telegraph.



"Они повели себя наивно. Мы поступили с ними подобающим образом. Я понимаю, каков их возраст, но мир столкнулся с пандемией, и представитель каждой возрастной группы несет ответственность за безопасность других и за нераспространение вируса, поэтому не нужно недооценивать важность изоляции", — сообщил Саутгейт прессе.