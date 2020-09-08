"Фулхэм" обсуждает аренду Ареоля

Альфонс Ареоля "Фулхэм" ведет переговоры насчет голкипера ПСЖ Альфонса Ареоля.

Ареоля является воспитанником ПСЖ, но минувший сезон провел в "Реале" на правах аренды, став разменной монетой в сделке по переходу Кейлора Наваса в противоположном направлении.

После сезона за спиной у Тибо Куртуа 27-летний француз вернулся в Париж и теперь ждет, как сложится его дальнейшая судьба. При этом "Фулхэм" заинтересован лишь в аренде Альфонса, сообщает Sky Sports.

Также "Фулхэм" собирается взять в аренду защитника "Торино" Олу Айну. При этом "дачники" должны получить опцию последующего выкупа воспитанника "Челси" за 11 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне 23-летний игрок сборной Нигерии провел 37 матчей за "Торино", который финишировал на 16-м месте в Серии А.


Метки Айна, Ареоля, ПСЖ, Торино, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2020 09:00

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  1. largo-winch 08.09.2020 10:19 # largo-winch
    Фулхэм Ареоля
    Лидс Касилля

    чёт они в край охуели эти аутсайдеры

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