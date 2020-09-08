"Фулхэм" обсуждает аренду Ареоля

"Фулхэм" ведет переговоры насчет голкипера ПСЖ Альфонса Ареоля.

Ареоля является воспитанником ПСЖ, но минувший сезон провел в "Реале" на правах аренды, став разменной монетой в сделке по переходу Кейлора Наваса в противоположном направлении.



После сезона за спиной у Тибо Куртуа 27-летний француз вернулся в Париж и теперь ждет, как сложится его дальнейшая судьба. При этом "Фулхэм" заинтересован лишь в аренде Альфонса, сообщает Sky Sports.



Также "Фулхэм" собирается взять в аренду защитника "Торино" Олу Айну. При этом "дачники" должны получить опцию последующего выкупа воспитанника "Челси" за 11 миллионов фунтов.



В минувшем сезоне 23-летний игрок сборной Нигерии провел 37 матчей за "Торино", который финишировал на 16-м месте в Серии А.