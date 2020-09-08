"Вулверхэмптон" подпишет еще одного игрока "Порту"

"Вулверхэмптон" собирается подписать еще одного игрока "Порту", нацелившись на полузащитника Витора Феррейру.

20-летний Феррейра по прозвищу Витинья уже согласовал свой переход к "волкам" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2020/21.



При этом клуб с "Молинью" получит опцию последующего выкупа португальского таланта по цене в 20 миллионов евро (17.9 млн. фунтов).



Витинья должен прибыть в расположение "волков" для заключительных формальности после того, как исполнит долг перед молодежной сборной Португалии.



Добавим, что лишь в минувшую субботу "Вулверхэмптон" приобрел у "Порту" нападающего Фабиу Силву за рекордные для себя 35 млн. фунтов.