"Вулверхэмптон" подпишет еще одного игрока "Порту"
"Вулверхэмптон" собирается подписать еще одного игрока "Порту", нацелившись на полузащитника Витора Феррейру.
20-летний Феррейра по прозвищу Витинья уже согласовал свой переход к "волкам" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2020/21.
При этом клуб с "Молинью" получит опцию последующего выкупа португальского таланта по цене в 20 миллионов евро (17.9 млн. фунтов).
Витинья должен прибыть в расположение "волков" для заключительных формальности после того, как исполнит долг перед молодежной сборной Португалии.
Добавим, что лишь в минувшую субботу "Вулверхэмптон" приобрел у "Порту" нападающего Фабиу Силву за рекордные для себя 35 млн. фунтов.
08.09.2020 08:00
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Там сборная Португалии собирается, походу. Крыстины и Пенальдеша не хватает.
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Волчья португальская диаспора!
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