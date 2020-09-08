"Вулверхэмптон" подпишет еще одного игрока "Порту"

Витинья "Вулверхэмптон" собирается подписать еще одного игрока "Порту", нацелившись на полузащитника Витора Феррейру.

20-летний Феррейра по прозвищу Витинья уже согласовал свой переход к "волкам" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2020/21.

При этом клуб с "Молинью" получит опцию последующего выкупа португальского таланта по цене в 20 миллионов евро (17.9 млн. фунтов).

Витинья должен прибыть в расположение "волков" для заключительных формальности после того, как исполнит долг перед молодежной сборной Португалии.

Добавим, что лишь в минувшую субботу "Вулверхэмптон" приобрел у "Порту" нападающего Фабиу Силву за рекордные для себя 35 млн. фунтов.


Метки Витинья, Вулверхэмптон, Порту

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2020 08:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 08.09.2020 10:20 # brown-ale
    Там сборная Португалии собирается, походу. Крыстины и Пенальдеша не хватает.

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  2. liverbro 08.09.2020 09:11 # liverbro
    Волчья португальская диаспора!

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