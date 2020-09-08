"Астон Вилла" сделала предложения по Мартинесу и Кингу

"Астон Вилла" сделала предложения о покупке голкипера "Арсенала" Эмилиано Мартинеса и нападающего "Борнмута" Джошуа Кинга.

В минувшем сезоне в воротах "Астон Виллы" успели поиграть Том Хитон, Хосе Рейна и Эрьян Нюланд. При этом в данный момент Хитон все еще травмирован, а аренда Рейны истекла.



Близость нового сезона заставила бирмингемский клуб предложить около 20 миллионов фунтов за Мартинеса, который блестяще заменил травмированного Бернда Лено в концовке кампании 2019/20.



В связи с выздоровлением Лено будущее Мартинеса оказалось под вопросом — Эмилиано уже поставил ультиматум перед главным тренером "канониров" Микелем Артетой, заявив, что не согласится вернуться в запас.



В случае ухода Мартинеса и восстановления Лено в статусе первого номера команды Артете потребуется новый голкипер-дублер, и таковым может стать Давид Райя из "Брентфорда".



А The Telegraph в своем материале сообщает, что "Астон Вилла" предложила 16 млн. фунтов за Джошуа Кинга. Бирмингемцы переключили внимание на 28-летнего норвежца, проиграв борьбу "Ньюкаслу" за Каллума Уилсона.



При этом "Астон Вилла" намерена приобрести сразу двух нападающих в это трансферное окно. Помимо Кинга, с переходом в команду Дина Смита также связывают Риана Брюстера из "Ливерпуля" и Олли Уоткинса из "Брентфорда".