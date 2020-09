Светская хроника за вторник

В борьбу за Тиаго Алькантару может вступить "Барселона". Представители Алекса Теллеса отправились на переговоры с "Манчестер Юнайтед". Мейсон Гринвуд удалил свой твиттер. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Нападающий Антуан Гризманн полностью сосредоточен на "Барселоне" и не думает об отъезде в Премьер-Лигу. (Sport)



Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман конфликтует со своими боссами, требуя покупки полузащитника "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума, тогда как клуб настаивает на возвращении Тиаго Алькантары из "Баварии". (Daily Mirror)



Представители левого защитника "Порту" Алекса Теллеса вылетели в Англию на переговоры с "Манчестер Юнайтед". (A Bola)



"Манчестер Сити" рассматривает Диего Карлоса из "Севильи" и Хосе Хименеса из "Атлетико" в качестве альтернатив защитнику "Наполи" Калиду Кулибали. (Sport)



Предложение "Сити" в 62 миллиона фунтов о покупке Хименеса было отклонено. (La Gazzetta dello Sport)



"Сити" надеется приобрести Кулибали за 75 млн. фунтов, хотя напрямую до сих пор не контактировал с "Наполи". (Daily Star)



Главный тренер "Интера" Антонио Конте мечтает о полузащитнике "Челси" Нголо Канте, однако для осуществления этого трансфера ему нужно найти 60 млн. фунтов. (Calciomercato)



"Челси" попытается купить опорника "Лилля" Бубакари Сумаре, если переманить Деклана Райса из "Вест Хэма" окажется невозможно. (The Athletic)



"Челси" не отпустит Тьемуэ Бакайоко менее чем за 30 млн. фунтов, но "Милан" готов заплатить за полузащитника только 25 млн. (Gazzetta dello Sport)



У "Арсенала" появились шансы на полузащитника Томаса Партея, потому что "Атлетико" не хватает денег на Марка Року из "Эспаньола". (Marca)



Защитник "Тоттенхэма" Хуан Фойт стал целью номер один для "Вильярреала". (AS)



"Вест Хэм" улучшит свое предложение по защитнику "Бернли" Джеймсу Тарковски до 30 млн. фунтов плюс бонусы. (Evening Standard)



"Эвертон" обратился насчет нападающего "Валенсии" Макси Гомеса. (The Telegraph)



Другое



Конор Коуди и Калвин Филлипс должны выйти в стартовом составе сборной Англии на матч против Дани во вторник вечером. (Daily Mirror)



Последний раунд тестирования на коронавирус выявил три положительных результата в Премьер-Лиге. (Sky Sports)



"Вест Хэм" установит обеззараживающий тоннель на своем стадионе, что поспособствует возвращению зрителей на трибуны. (Daily Mail)



Защитник Харри Магуайр приступил к тренировкам с "Юнайтед" после неудачного отпуска на Миконосе. (Daily Mail)



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп стал послом Adidas. (Daily Mail)



Нападающий "Юнайтед" Мейсон Гринвуд от стыда удалил свой твиттер после инцидента в Исландии. (Daily Star)



Гринвуд и его подельник Фил Фоден пропустят следующие три матча сборной Англии. (Daily Mail)