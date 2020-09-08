"Астон Вилла" готова заплатить 20 млн. фунтов за Брюстера

"Астон Вилла" нацелилась на Риана Брюстера, причем сразу хочет купить нападающего "Ливерпуля", а не арендовать.

Проиграв борьбу "Ньюкаслу" за Каллума Уилсона, своей новой целью по укреплению позиции нападающего бирмингемский клуб избрал Брюстера.



По информации The Sun, "Астон Вилла" уже сделала запрос насчет игрока молодежной сборной Англии и собирается заплатить "Ливерпулю" 20 миллионов фунтов в качестве компенсации.



20-летний Брюстер забил 11 голов в 22 матчах прошлого сезона за "Суонси", и ранее ожидалось, что "Ливерпуль" снова отправит талантливого игрока в аренду.



Среди клубов, которые следят за ситуацией Риана, также называются "Бернли", "Брайтон", "Кристал Пэлас", "Шеффилд Юнайтед" и "Фулхэм".