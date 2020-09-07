"Челси" отправил Ампаду в Шеффилд

"Шеффилд Юнайтед" совершил свое третье приобретение за день, арендовав на сезон 2020/21 защитника "Челси" Итана Ампаду.

Лишь на прошлой неделе главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз говорил, что Ампаду должен принять важное решение для своей карьеры, обеспечив себя игровой практикой на предстоящий сезон.



Прислушавшись к мнению Гиггза, 19-летний Ампаду отправился на "Брамалл Лэйн". Это уже вторая аренда для Итана после прошлого сезона в "РБ Лейпциг".



Ампаду принадлежит "Челси" с 2017 года, когда он был куплен у "Эксетера", и к настоящему моменту сыграл 12 матчей за первую команду "синих". Итан способен действовать как на позиции центрального защитника, так и в полузащите.



"Итан — выдающийся молодой игрок из "Челси", и мы упорно трудились, чтобы заполучить его на этот сезон".



"Нам нужно поблагодарить Фрэнка Лэмпарда и людей из "Челси" за то, что они помогли этому случиться. У нас хорошие отношения с ними, и они знают, что мы позаботимся о нем".



"Это важный сезон для Итана, учитывая возможность играть в Премьер-Лиге за нас, и это хорошая сделка для каждого. Он добавит много качеств нашему коллективу, и мы отслеживали его два или три сезона", — сообщил главный тренер "клинков" Крис Уайлдер.