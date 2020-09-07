"Эвертон" объявил о покупке Хамеса Родригеса

"Эвертон" приобрел плеймейкера "Реала" и сборной Колумбии Хамеса Родигеса. Сделка оценивается в 22 миллиона фунтов.

Родригес заключил контракт на два года с опцией продления на третий и стал вторым новичком "ирисок" в это трансферное окно после бразильского полузащитника Аллана, пришедшего из "Наполи".



На "Гудисон Парк" 29-летний Хамес воссоединится с Карло Анчелотти, который был его тренером не только в "Реале", но и в "Баварии". В 2014 именно итальянский наставник привел колумбийца, ярко себя проявившего на Чемпионате Мира в Бразилии, на "Сантьяго Бернабеу".



В Мадриде у Родригеса оставался только один год по контракту, поэтому "Реал" был рад избавиться от высокооплачиваемого игрока, который с помощью Анчелотти надеется реабилитировать свою карьеру, явно зашедшую в тупик.



"Я очень, очень счастлив оказаться в этом замечательном клубе, у которого такая богатая история, и снова поработать с тренером, который очень хорошо меня знает".



"Я надеюсь многого добиться здесь и хочу выигрывать трофеи, что является целью для каждого. Я пришел сюда, чтобы постараться прибавить и стать лучше. Также я пришел, чтобы помочь команде побеждать и играть в хороший, зрелищный футбол", — сообщил Родригес.