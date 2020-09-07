"Эвертон" объявил о покупке Хамеса Родригеса

Хамес Родригес "Эвертон" приобрел плеймейкера "Реала" и сборной Колумбии Хамеса Родигеса. Сделка оценивается в 22 миллиона фунтов.

Родригес заключил контракт на два года с опцией продления на третий и стал вторым новичком "ирисок" в это трансферное окно после бразильского полузащитника Аллана, пришедшего из "Наполи".

На "Гудисон Парк" 29-летний Хамес воссоединится с Карло Анчелотти, который был его тренером не только в "Реале", но и в "Баварии". В 2014 именно итальянский наставник привел колумбийца, ярко себя проявившего на Чемпионате Мира в Бразилии, на "Сантьяго Бернабеу".

В Мадриде у Родригеса оставался только один год по контракту, поэтому "Реал" был рад избавиться от высокооплачиваемого игрока, который с помощью Анчелотти надеется реабилитировать свою карьеру, явно зашедшую в тупик.

"Я очень, очень счастлив оказаться в этом замечательном клубе, у которого такая богатая история, и снова поработать с тренером, который очень хорошо меня знает".

"Я надеюсь многого добиться здесь и хочу выигрывать трофеи, что является целью для каждого. Я пришел сюда, чтобы постараться прибавить и стать лучше. Также я пришел, чтобы помочь команде побеждать и играть в хороший, зрелищный футбол", — сообщил Родригес.


Метки Реал, Родригес, трансферы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2020 22:15

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 07.09.2020 22:46 # thegodfather
    Че там, говорят ван де бек в центре поля на клык у жоржа принимает? Ах ах ах

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  2. brown-ale 07.09.2020 22:43 # brown-ale
    Поздно он в АПЛ приехал. Еще и зп кусков 200 в неделю.

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  3. bezvizka- 07.09.2020 22:38 # bezvizka-
    Всем сладеньких снов! Ватникам не сладеньких.

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  4. thegodfather 07.09.2020 22:38 # thegodfather
    Полузащитник «Арсенала» Виллиан признался, что он бы не ушел из «Челси». Если бы знал о приходе в клубе защитника ПСЖ Тиагу Силвы, сообщает Sporting Index.

    «Если бы я знал, что ты перейдешь в «Челси», я бы остался в команде», - заявил Виллиан.

    Напомним, что Виллиан отказался подписывать с «Челси» новый контракт и принял предложение «Арсенала»

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  5. idel 07.09.2020 22:37 # idel
    Италия с Жоржиньо в основе и без две абсолютно разные команды. Надо еще один шанс дать ему и в Челси.
    Ну и Манчини молодец, при нем скуадра адзурра ожила.

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  6. sausage 07.09.2020 22:31 # sausage
    Да ну его нах. Пилите новость про третий комплект формы Челси. Поржём.

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  7. anabanana94 07.09.2020 22:30 # anabanana94
    Громкое подписание, от всей души желаю Анчелотти успехов, очень нравится мне этот коуч, года идут, амбиции в достатке, Эвертону всех благ, raka - eve поздравляю!!!

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  8. chelsiukpro 07.09.2020 22:29 # chelsiukpro
    Парни а если честно то конкуренция в АПЛ будет не хилая! Теперь и Колбаса сасать будет! Не получится огромного отрыва не у кого.

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  9. jokerz 07.09.2020 22:25 # jokerz
    Купили одним трансфером больше чем картоние) и Челси вместе взятые.

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  10. suddenly 07.09.2020 22:23 # suddenly
    >>Я надеюсь многого добиться здесь и хочу выигрывать трофеи

    Какие трофеи он собрался выигрывать в Эвертоне?

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  11. bushwacka 07.09.2020 22:23 # bushwacka
    Эвертон покупает Хамеса, а ты просто Верник....

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  12. mancunia-planet 07.09.2020 22:23 # mancunia-planet
    Прикольно)

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  13. ganinilyha 07.09.2020 22:19 # ganinilyha
    Это что рофл?

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  14. jirrort 07.09.2020 22:19 # jirrort
    У Эвертона состав лучше,чем у картонных

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  15. mr-lamps 07.09.2020 22:17 # mr-lamps
    Первая команда ливерпупа

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