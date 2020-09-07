"Эвертон" объявил о покупке Хамеса Родригеса
"Эвертон" приобрел плеймейкера "Реала" и сборной Колумбии Хамеса Родигеса. Сделка оценивается в 22 миллиона фунтов.
Родригес заключил контракт на два года с опцией продления на третий и стал вторым новичком "ирисок" в это трансферное окно после бразильского полузащитника Аллана, пришедшего из "Наполи".
На "Гудисон Парк" 29-летний Хамес воссоединится с Карло Анчелотти, который был его тренером не только в "Реале", но и в "Баварии". В 2014 именно итальянский наставник привел колумбийца, ярко себя проявившего на Чемпионате Мира в Бразилии, на "Сантьяго Бернабеу".
В Мадриде у Родригеса оставался только один год по контракту, поэтому "Реал" был рад избавиться от высокооплачиваемого игрока, который с помощью Анчелотти надеется реабилитировать свою карьеру, явно зашедшую в тупик.
"Я очень, очень счастлив оказаться в этом замечательном клубе, у которого такая богатая история, и снова поработать с тренером, который очень хорошо меня знает".
"Я надеюсь многого добиться здесь и хочу выигрывать трофеи, что является целью для каждого. Я пришел сюда, чтобы постараться прибавить и стать лучше. Также я пришел, чтобы помочь команде побеждать и играть в хороший, зрелищный футбол", — сообщил Родригес.
07.09.2020 22:15
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Че там, говорят ван де бек в центре поля на клык у жоржа принимает? Ах ах ах
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Поздно он в АПЛ приехал. Еще и зп кусков 200 в неделю.
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Всем сладеньких снов! Ватникам не сладеньких.
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Полузащитник «Арсенала» Виллиан признался, что он бы не ушел из «Челси». Если бы знал о приходе в клубе защитника ПСЖ Тиагу Силвы, сообщает Sporting Index.
«Если бы я знал, что ты перейдешь в «Челси», я бы остался в команде», - заявил Виллиан.
Напомним, что Виллиан отказался подписывать с «Челси» новый контракт и принял предложение «Арсенала»
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Италия с Жоржиньо в основе и без две абсолютно разные команды. Надо еще один шанс дать ему и в Челси.
Ну и Манчини молодец, при нем скуадра адзурра ожила.
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Да ну его нах. Пилите новость про третий комплект формы Челси. Поржём.
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Громкое подписание, от всей души желаю Анчелотти успехов, очень нравится мне этот коуч, года идут, амбиции в достатке, Эвертону всех благ, raka - eve поздравляю!!!
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Парни а если честно то конкуренция в АПЛ будет не хилая! Теперь и Колбаса сасать будет! Не получится огромного отрыва не у кого.
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Купили одним трансфером больше чем картоние) и Челси вместе взятые.
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>>Я надеюсь многого добиться здесь и хочу выигрывать трофеи
Какие трофеи он собрался выигрывать в Эвертоне?
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Эвертон покупает Хамеса, а ты просто Верник....
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Прикольно)
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Это что рофл?
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У Эвертона состав лучше,чем у картонных
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Первая команда ливерпупа
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