"Шеффилд Юнайтед" переманил вингбеков "Дерби"

"Шеффилд Юнайтед" объявил о двойном приобретении, заполучив основных вингбеков "Дерби" Джейдена Богла и Макса Лоу.

Оба молодых англичанина заключили четырехлетние контракты и обошлись "клинкам" суммарно в 11 миллионов фунтов.



20-летний Богл и 23-летний Лоу также вызывали интерес со стороны "Вест Хэма" и "Фулхэма", но решили продолжить свое развитие в команде Криса Уайлдера.



Ранее в это трансферное окно "Шеффилд Юнайтед" также приобрел голкипера Аарона Рамсдейла из "Борнмута". Заполучив Богла с Лоу, теперь "клинки" сосредоточатся на переговорах о покупке нападающего "Вест Бровмвича" Каллума Робинсона и об аренде защитника "Челси" Итана Ампаду. Обе сделки близки.