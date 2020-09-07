"Шеффилд Юнайтед" переманил вингбеков "Дерби"

Макс Лоу и Джейден Богл "Шеффилд Юнайтед" объявил о двойном приобретении, заполучив основных вингбеков "Дерби" Джейдена Богла и Макса Лоу.

Оба молодых англичанина заключили четырехлетние контракты и обошлись "клинкам" суммарно в 11 миллионов фунтов.

20-летний Богл и 23-летний Лоу также вызывали интерес со стороны "Вест Хэма" и "Фулхэма", но решили продолжить свое развитие в команде Криса Уайлдера.

Ранее в это трансферное окно "Шеффилд Юнайтед" также приобрел голкипера Аарона Рамсдейла из "Борнмута". Заполучив Богла с Лоу, теперь "клинки" сосредоточатся на переговорах о покупке нападающего "Вест Бровмвича" Каллума Робинсона и об аренде защитника "Челси" Итана Ампаду. Обе сделки близки.


Метки Богл, Дерби, Лоу, трансферы, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2020 22:00

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  1. liverbro 07.09.2020 22:03 # liverbro
    Клинки хорошо подготавливаются!

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  2. frankylamp 07.09.2020 22:03 # frankylamp
    там хамеса подтвердили

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