"Челси" близок к покупке Эдуара Менди

"Челси" приблизился к приобретению голкипера "Ренна" Эдуара Менди за 18.2 млн. фунтов.

Два года назад "Челси" установил новый мировой рекорд по стоимости голкипера, заплатив "Атлетику" из Бильбао 71.6 млн. фунтов за Кепу Аррисабалагу.



Однако минувший сезон Кепа завершал на скамейке запасных — главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард разочаровался в 25-летнем испанце и в заключительных матчах сделал ставку на ветерана Вилли Кабальеро.



С тех пор на "Стэмфорд Бридж" сватали многих голкиперов, включая Яна Облака из "Атлетико", однако The Guardian утверждает, что "синие" остановили свой выбор на Менди.



Еще в прошлом месяце "Ренн" отклонил первое предложение "Челси" по Эдуару в размере 14.2 млн. фунтов, однако переговоры продолжились, и сейчас два клуба находятся на пороге компромисса.



Для "Ренна" продажа 28-летнего сенегальца будет означать колоссальную прибыль — французский клуб купил Менди у "Реймса" лишь год назад за 3.5 млн. фунтов.



Ожидается, что "Челси" и "Ренн" сойдутся на 18.2 млн. фунтов, но в будущем за счет бонусов стоимость Менди может вырасти до примерно 25 млн. фунтов.