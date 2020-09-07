"Челси" близок к покупке Эдуара Менди
"Челси" приблизился к приобретению голкипера "Ренна" Эдуара Менди за 18.2 млн. фунтов.
Два года назад "Челси" установил новый мировой рекорд по стоимости голкипера, заплатив "Атлетику" из Бильбао 71.6 млн. фунтов за Кепу Аррисабалагу.
Однако минувший сезон Кепа завершал на скамейке запасных — главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард разочаровался в 25-летнем испанце и в заключительных матчах сделал ставку на ветерана Вилли Кабальеро.
С тех пор на "Стэмфорд Бридж" сватали многих голкиперов, включая Яна Облака из "Атлетико", однако The Guardian утверждает, что "синие" остановили свой выбор на Менди.
Еще в прошлом месяце "Ренн" отклонил первое предложение "Челси" по Эдуару в размере 14.2 млн. фунтов, однако переговоры продолжились, и сейчас два клуба находятся на пороге компромисса.
Для "Ренна" продажа 28-летнего сенегальца будет означать колоссальную прибыль — французский клуб купил Менди у "Реймса" лишь год назад за 3.5 млн. фунтов.
Ожидается, что "Челси" и "Ренн" сойдутся на 18.2 млн. фунтов, но в будущем за счет бонусов стоимость Менди может вырасти до примерно 25 млн. фунтов.
07.09.2020 21:00
Просмотров: 1466
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Отдайте в аренду на годик в какую небуть Астон Виллу без давления поиграет КЕПА в середняке там и уверености и практики наберётся.
(ответить)
Хз кто такой воще, но раз пенсы им интересуются значит лютый топарь как минимум
Марина его изи оформит
(ответить)
те же ливерпуль и сити как достигли успеха? оборону и вратарскую позицию они усилили в последнюю очередь и потом пошло
этим летом учитывая кризис было бы глупо не забрать вернера и хаверца как минимум, на которых заглядывались лфк реал и бавария, а достались они челси
менди добротный вратарь хоть и не топ, главную проблему в виде стандартов и игре на выходе он решит, на рынке нет готовых и доступных вратарей и защитников уже в хорошем возрасте и опытных, в свое время упустили дейка и алису и сейчас уже не делают панических покупок в виде рюдигера и кепы а берут краткосрочные качественные варианты на здесь и сейчас
(ответить)
логичнее было бы вывалить кучу денег за топовых игроков, способных закрыть проблемные позиции, такие как цз и вратарь, вместо этого абрамович зачем-то скупил талантов в атаку, которыми на перспективу интересовались большие клубы.
команда явно слабовата на задок, такими темпами лэмпард продолжит катать по схеме с 5 защами, тогда новые трансферы становятся абсолютно бессмысленными, вешай на столба жиру, и все в таком роде
(ответить)
С выбором позиции и реакции у него нормально, хорошо будет если оформят
(ответить)
ожидание Тер Штеген или Облак - реальность ноунейм со звечной залупенсовской фамилией менди
(ответить)
Дай бог кепке стоять в воротах пенсов еще лет 5
(ответить)
А как же Облак?))) Денег на него в мешке не нашлось?
(ответить)
Лучше б Онану купили, долбоё6ы.
(ответить)
Хз вообще кто это, но хуже кепки врятли будет.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий