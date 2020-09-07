"Ньюкасл" подписал Райана Фрэйзера

Райан Фрэйзер "Ньюкасл" совершил второе приобретение за день, подписав свободным агентом экс-вингера "Борнмута" Райана Фрэйзера.

26-летний Фрэйзер заключил с "сороками" контракт до 2025 года и стал вторым новичком команды Стива Брюса за понедельник после нападающего Каллума Уилсона, предыдущим клубом которого тоже был "Борнмут".

Фрэйзер был свободным агентом с конца июня — в отличие от большинства игроков Премьер-Лиги, оказавшихся в похожей ситуации, Райан отказался от краткосрочного продления своего истекавшего контракта.

Фрэйзер выступал за "Борнмут" с января 2013, за два с половиной года проделав с "вишенками" путь от Лиги Один до Премьер-Лиги. Самым успешным сезоном в карьере Райана стал 2018/19, когда шотландец отдал 14 результативных передач и забил семь голов в рамках чемпионата.

"Я в полном восторге — в один из дней я приехал посмотреть, что это за место, и мне все понравилось: главный тренер, само место, фанаты и сообщения, которые мне присылали".

"Я согласился без колебаний играть на таком большом стадионе при страстных фанатах и снова жить на севере", — сообщил уроженец Абердина.


Метки Борнмут, Ньюкасл, трансферы, Фрэйзер

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2020 20:00

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Последние комментарии:




  1. liverbro 07.09.2020 21:21 # liverbro
    На халяву для Ньюкасла топ трансфер!молодцы

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  2. chelsiukpro 07.09.2020 20:11 # chelsiukpro
    А чё Тотенхем тормознул? Парень без компенсации пришёл бы... Кто знает в чём фишка?

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