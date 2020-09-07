"Ньюкасл" подписал Райана Фрэйзера

"Ньюкасл" совершил второе приобретение за день, подписав свободным агентом экс-вингера "Борнмута" Райана Фрэйзера.

26-летний Фрэйзер заключил с "сороками" контракт до 2025 года и стал вторым новичком команды Стива Брюса за понедельник после нападающего Каллума Уилсона, предыдущим клубом которого тоже был "Борнмут".



Фрэйзер был свободным агентом с конца июня — в отличие от большинства игроков Премьер-Лиги, оказавшихся в похожей ситуации, Райан отказался от краткосрочного продления своего истекавшего контракта.



Фрэйзер выступал за "Борнмут" с января 2013, за два с половиной года проделав с "вишенками" путь от Лиги Один до Премьер-Лиги. Самым успешным сезоном в карьере Райана стал 2018/19, когда шотландец отдал 14 результативных передач и забил семь голов в рамках чемпионата.



"Я в полном восторге — в один из дней я приехал посмотреть, что это за место, и мне все понравилось: главный тренер, само место, фанаты и сообщения, которые мне присылали".



"Я согласился без колебаний играть на таком большом стадионе при страстных фанатах и снова жить на севере", — сообщил уроженец Абердина.