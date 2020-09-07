"Бернли" потребовал от "Вест Хэма" 50 млн. фунтов за Тарковски

Джеймс Тарковски "Бернли" отклонил предложение "Вест Хэма" о покупке Джеймса Тарковски, оценив своего защитника в 50 миллионов фунтов.

Расстроив своих фанатов и своего главного тренера Дэвида Мойеса продажей талантливого воспитанника Грейди Дианганги, боссы "Вест Хэма" решили загладить свою вину с помощью покупки Тарковски, который также интересен "Лестеру".

Как сообщает Sky Sports, "молотобойцы" предложили за 27-летнего игрока сборной Англии 27 млн. фунтов, однако "бордовые" ответили отказом и попросили почти в два раза больше.

Тарковски выступает за "Бернли" после своего перехода из "Брентфорда" в 2016 году, сыграв каждую минуту каждого матча "бордовых" в минувшем сезоне Премьер-Лиги. Джеймс помог команде Шона Дайча финишировать на 10-м месте и сохранить свои ворота на замке 15 раз.

Столь высокая цена отражает важность Тарковски для "Бернли", а также говорит о том, что у "бордовых" нет большой нужды продавать Джеймса — особенно после ухода Бена Гибсона в "Норвич".


Метки Бернли, Вест Хэм, Тарковски

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2020 19:00

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  1. ketamin 07.09.2020 21:55 # ketamin
    ну другимим словами, Бернли послал на.уй Вест Хэм

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  2. vyrentz 07.09.2020 21:13 # vyrentz
    Ну, Таковски так то лучше зека из Юнайтед

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  3. mancunia-planet 07.09.2020 19:04 # mancunia-planet
    А Бернли то дерзкий какой

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  4. thegodfather 07.09.2020 19:01 # thegodfather
    О норм. Нам райса продадут и купят тарковски

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