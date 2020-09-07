"Бернли" потребовал от "Вест Хэма" 50 млн. фунтов за Тарковски
"Бернли" отклонил предложение "Вест Хэма" о покупке Джеймса Тарковски, оценив своего защитника в 50 миллионов фунтов.
Расстроив своих фанатов и своего главного тренера Дэвида Мойеса продажей талантливого воспитанника Грейди Дианганги, боссы "Вест Хэма" решили загладить свою вину с помощью покупки Тарковски, который также интересен "Лестеру".
Как сообщает Sky Sports, "молотобойцы" предложили за 27-летнего игрока сборной Англии 27 млн. фунтов, однако "бордовые" ответили отказом и попросили почти в два раза больше.
Тарковски выступает за "Бернли" после своего перехода из "Брентфорда" в 2016 году, сыграв каждую минуту каждого матча "бордовых" в минувшем сезоне Премьер-Лиги. Джеймс помог команде Шона Дайча финишировать на 10-м месте и сохранить свои ворота на замке 15 раз.
Столь высокая цена отражает важность Тарковски для "Бернли", а также говорит о том, что у "бордовых" нет большой нужды продавать Джеймса — особенно после ухода Бена Гибсона в "Норвич".
07.09.2020 19:00
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Последние комментарии:
ну другимим словами, Бернли послал на.уй Вест Хэм
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Ну, Таковски так то лучше зека из Юнайтед
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А Бернли то дерзкий какой
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О норм. Нам райса продадут и купят тарковски
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