Роуз собирается уйти из "Тоттенхэма"

Защитник Данни Роуз надеется покинуть "Тоттенхэм" в остатке трансферного окна и даже готов отправиться за рубеж.

Документальный фильм Amazon Prime про "Тоттенхэм" показал, насколько серьезный конфликт случился между Роузом и главным тренером "шпор" Жозе Моуриньо в январе перед уходом Данни в аренду в "Ньюкасл".



Проведя вторую половину минувшего сезона у "сорок", Роуз не получил предложения остаться — прямо сейчас клуб с "Сент-Джеймс Парк" находится на пороге приобретения Джамала Льюиса из "Норвича" и в услугах Данни не нуждается.



Роуз не принимал участия в предсезонных матчах "Тоттенхэма" и понимает, что его отношения с Моуриньо не подлежат восстановлению. Вместе с тем Данни хочет обеспечить себя регулярной игровой практикой в сезоне, который предшествует Чемпионату Европы.



В сложившейся ситуации 30-летний игрок сборной Англии даже открыт к предложениям зарубежных клубов. По информации Evening Standard, интерес к защитнику может проявить "Лацио".