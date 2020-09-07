"Реал" надеется получить предложение от МЮ по Бэйлу
"Реал" надеется получить предложение от "Манчестер Юнайтед" о покупке вингера Гарета Бэйла.
Ране в эту международную паузу Бэйл лично подтвердил, что открыт к возвращению в Премьер-Лигу, при этом подчеркнув, что его судьба находится в руках "Реала", который, например, год назад заблокировал его отъезд в Китай.
Как сообщает Marca, в Мадриде уже начали подготовку к "операции выход", и в первую очередь главный тренер "Реала" Зинедин Зидан собирается побеседовать с 31-летним валлийцем, с которым у него совершенно не складываются отношения.
Обе стороны считают, что им будет лучше расстаться, однако "Реал" не готов выплатить остаточную стоимость по контракту Бэйла (30 млн. фунтов до 2022 года). Поэтому чемпионы Ла Лиги надеются привлечь интерес "Юнайтед".
"Реал" мечтает, чтобы "красные дьяволы" попытались купить Бэйла после того, как не смогли заполучить Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии" в это трансферное окно. Предполагается, что клуб с "Олд Траффорд" наблюдает за ситуацией вокруг Гарета.
07.09.2020 17:00
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Последние комментарии:
Дядя в гольф играет, отстаньте от него, никуда он не перейдет, живет в свое удовольствие и получает огромную зарплату.
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Ну да, они ведь только освободили место жирного контракта после Санчеса.
Реалу пора просто выпнуть его свободным агентом.
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Бейлу пора перестать сидеть на своём жирном контракте. Пойти на понижение и вновь начать играть в футбол. А то слишком мало гремел. Да и не такой уж и старый. Надеюсь хватит ума взяться за голову и ноги и напомнить о себе как в эру игры за «Тоттенхэм»
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Слова маркеры: предполагается, мечтают - нах его никто не купит. Отвалить хз сколько запросит реал + тянуть 30 млн по контракту - не один адекватный клуб на это не согласится. Плюс Бэйл как бренд не особо привлекателен, футболок много не продашь
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Бэйл бомба, у него ещё есть 2-3 сезона на топ уровне, МЮ не прогадает с покупкой. Другой вопрос сколько матчей может провести за сезон, очень часто ломается
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Да нахуй на сдался
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Ну а что, з/п Бэйла, маловероятно кто-то захочет выплачивать. кроме этих мешков)) Реал шарит, кому можно это дерево спихнуть)
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Отдайте свободным агентам в МЮ вот и всё ...все в шеколаде будут
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