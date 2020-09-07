"Реал" надеется получить предложение от МЮ по Бэйлу

Гарет Бэйл "Реал" надеется получить предложение от "Манчестер Юнайтед" о покупке вингера Гарета Бэйла.

Ране в эту международную паузу Бэйл лично подтвердил, что открыт к возвращению в Премьер-Лигу, при этом подчеркнув, что его судьба находится в руках "Реала", который, например, год назад заблокировал его отъезд в Китай.

Как сообщает Marca, в Мадриде уже начали подготовку к "операции выход", и в первую очередь главный тренер "Реала" Зинедин Зидан собирается побеседовать с 31-летним валлийцем, с которым у него совершенно не складываются отношения.

Обе стороны считают, что им будет лучше расстаться, однако "Реал" не готов выплатить остаточную стоимость по контракту Бэйла (30 млн. фунтов до 2022 года). Поэтому чемпионы Ла Лиги надеются привлечь интерес "Юнайтед".

"Реал" мечтает, чтобы "красные дьяволы" попытались купить Бэйла после того, как не смогли заполучить Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии" в это трансферное окно. Предполагается, что клуб с "Олд Траффорд" наблюдает за ситуацией вокруг Гарета.


Метки Бэйл, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2020 17:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 07.09.2020 21:11 # vyrentz
    Дядя в гольф играет, отстаньте от него, никуда он не перейдет, живет в свое удовольствие и получает огромную зарплату.

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  2. liverpool888 07.09.2020 20:23 # liverpool888
    Ну да, они ведь только освободили место жирного контракта после Санчеса.
    Реалу пора просто выпнуть его свободным агентом.

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  3. empry 07.09.2020 19:59 # empry
    Бейлу пора перестать сидеть на своём жирном контракте. Пойти на понижение и вновь начать играть в футбол. А то слишком мало гремел. Да и не такой уж и старый. Надеюсь хватит ума взяться за голову и ноги и напомнить о себе как в эру игры за «Тоттенхэм»

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  4. l-freeman 07.09.2020 19:27 # l-freeman
    Слова маркеры: предполагается, мечтают - нах его никто не купит. Отвалить хз сколько запросит реал + тянуть 30 млн по контракту - не один адекватный клуб на это не согласится. Плюс Бэйл как бренд не особо привлекателен, футболок много не продашь

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  5. mansoor 07.09.2020 19:02 # mansoor
    Бэйл бомба, у него ещё есть 2-3 сезона на топ уровне, МЮ не прогадает с покупкой. Другой вопрос сколько матчей может провести за сезон, очень часто ломается

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  6. mancunia-planet 07.09.2020 17:50 # mancunia-planet
    Да нахуй на сдался

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  7. iceteam 07.09.2020 17:27 # iceteam
    Ну а что, з/п Бэйла, маловероятно кто-то захочет выплачивать. кроме этих мешков)) Реал шарит, кому можно это дерево спихнуть)

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  8. chelsiukpro 07.09.2020 17:22 # chelsiukpro
    Отдайте свободным агентам в МЮ вот и всё ...все в шеколаде будут

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