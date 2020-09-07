"Реал" надеется получить предложение от МЮ по Бэйлу

"Реал" надеется получить предложение от "Манчестер Юнайтед" о покупке вингера Гарета Бэйла.

Ране в эту международную паузу Бэйл лично подтвердил, что открыт к возвращению в Премьер-Лигу, при этом подчеркнув, что его судьба находится в руках "Реала", который, например, год назад заблокировал его отъезд в Китай.



Как сообщает Marca, в Мадриде уже начали подготовку к "операции выход", и в первую очередь главный тренер "Реала" Зинедин Зидан собирается побеседовать с 31-летним валлийцем, с которым у него совершенно не складываются отношения.



Обе стороны считают, что им будет лучше расстаться, однако "Реал" не готов выплатить остаточную стоимость по контракту Бэйла (30 млн. фунтов до 2022 года). Поэтому чемпионы Ла Лиги надеются привлечь интерес "Юнайтед".



"Реал" мечтает, чтобы "красные дьяволы" попытались купить Бэйла после того, как не смогли заполучить Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии" в это трансферное окно. Предполагается, что клуб с "Олд Траффорд" наблюдает за ситуацией вокруг Гарета.