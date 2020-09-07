"Челси" выбирает нового голкипера из Менди, Ромеро и Онаны

Серхио Ромеро "Челси" планирует совершить еще одно приобретение в оставшиеся четыре недели трансферного окна, укрепив последний рубеж.

Ранее в это окно команду Фрэнка Лэмпарда уже пополнили Хаким Зийеш, Тимо Вернер, Бен Чилуэлл, Тиаго Силва и Кай Хаверц.

Однако Evening Standard утверждает, что лондонский клуб не спешит сворачивать свою деятельность на трансферном рынке.

В концовке минувшего сезона Лэмпард разочаровался в Кепе Аррисабалаге и теперь жаждет обзавестись новым первым номером. А клуб готов удовлетворить желание своего главного тренера.

По информации издания, в шорт-листе "Челси" по укреплению позиции голкипера значатся Эдуар Менди из "Ренна", Серхио Ромеро из "Манчестер Юнайтед" и Андре Онана из "Аякса". Последний сам предложил свои услуги "синим".

Скорее всего, "Челси" не удастся приобрести голкипера до старта нового сезона, поэтому Лэмпарду нужно сделать выбор между Кепой и Вилли Кабальеро на матч первого тура Премьер-Лиги против "Брайтона" в следующий понедельник.


Метки Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 2843

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. fc-oil 07.09.2020 18:03 # fc-oil
    А что не так с самым дорогим голкипером? Пенсы же кричали, что это бист на много лет.

    (ответить)

  2. j-silver 07.09.2020 17:32 # j-silver
    Покупайте доннаруму

    (ответить)

  3. superperez101 07.09.2020 17:30 # superperez101
    все это уже было

    (ответить)

  4. chelsiukpro 07.09.2020 17:29 # chelsiukpro
    Последняя позиыия на это окно! Может и Кепа оправится от короны вируса и заиграет как в первый год :)

    (ответить)

  5. jack-4poker 07.09.2020 17:14 # jack-4poker
    Пенсы выбрали Онанизм.

    (ответить)

  6. yamateh 07.09.2020 17:12 # yamateh
    Онана за 30 лямов подарок

    (ответить)

  7. rashford39 07.09.2020 16:56 # rashford39
    Пенсы летом
    Ожидание: Ян Облак
    Реальность: Лысый из Браззерс

    (ответить)

  8. sellman 07.09.2020 16:46 # sellman
    Сук, самое смешное, что абсолютно любой кипер, которого купит Челси будет лучше Кепы)))

    (ответить)

  9. empry 07.09.2020 16:37 # empry
    Ромеро проверенный вариант для АПЛ. В тех матчах, что я видел, вопросов никогда не вызывал. Должен был вытеснить Давида из состава, когда тот начал лажать как в свой первый сезон, но у Оле оказалась кишка тонка.

    (ответить)

  10. januzaj00 07.09.2020 16:27 # januzaj00
    Норм пенсы за нашего 3 го клипера борются

    (ответить)

  11. sellman 07.09.2020 16:23 # sellman
    Стата есть по этим киперам?

    (ответить)

  12. chelsea88 07.09.2020 16:23 # chelsea88
    Андре Онана.

    (ответить)

  13. contrario 07.09.2020 16:04 # contrario
    а как же Облакнаш? облако в штанах по ходу.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: