"Челси" выбирает нового голкипера из Менди, Ромеро и Онаны
"Челси" планирует совершить еще одно приобретение в оставшиеся четыре недели трансферного окна, укрепив последний рубеж.
Ранее в это окно команду Фрэнка Лэмпарда уже пополнили Хаким Зийеш, Тимо Вернер, Бен Чилуэлл, Тиаго Силва и Кай Хаверц.
Однако Evening Standard утверждает, что лондонский клуб не спешит сворачивать свою деятельность на трансферном рынке.
В концовке минувшего сезона Лэмпард разочаровался в Кепе Аррисабалаге и теперь жаждет обзавестись новым первым номером. А клуб готов удовлетворить желание своего главного тренера.
По информации издания, в шорт-листе "Челси" по укреплению позиции голкипера значатся Эдуар Менди из "Ренна", Серхио Ромеро из "Манчестер Юнайтед" и Андре Онана из "Аякса". Последний сам предложил свои услуги "синим".
Скорее всего, "Челси" не удастся приобрести голкипера до старта нового сезона, поэтому Лэмпарду нужно сделать выбор между Кепой и Вилли Кабальеро на матч первого тура Премьер-Лиги против "Брайтона" в следующий понедельник.
07.09.2020 16:00
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Последние комментарии:
А что не так с самым дорогим голкипером? Пенсы же кричали, что это бист на много лет.
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Покупайте доннаруму
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все это уже было
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Последняя позиыия на это окно! Может и Кепа оправится от короны вируса и заиграет как в первый год :)
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Пенсы выбрали Онанизм.
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Онана за 30 лямов подарок
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Пенсы летом
Ожидание: Ян Облак
Реальность: Лысый из Браззерс
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Сук, самое смешное, что абсолютно любой кипер, которого купит Челси будет лучше Кепы)))
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Ромеро проверенный вариант для АПЛ. В тех матчах, что я видел, вопросов никогда не вызывал. Должен был вытеснить Давида из состава, когда тот начал лажать как в свой первый сезон, но у Оле оказалась кишка тонка.
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Норм пенсы за нашего 3 го клипера борются
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Стата есть по этим киперам?
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Андре Онана.
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а как же Облакнаш? облако в штанах по ходу.
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