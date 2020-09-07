"Челси" выбирает нового голкипера из Менди, Ромеро и Онаны

"Челси" планирует совершить еще одно приобретение в оставшиеся четыре недели трансферного окна, укрепив последний рубеж.

Ранее в это окно команду Фрэнка Лэмпарда уже пополнили Хаким Зийеш, Тимо Вернер, Бен Чилуэлл, Тиаго Силва и Кай Хаверц.



Однако Evening Standard утверждает, что лондонский клуб не спешит сворачивать свою деятельность на трансферном рынке.



В концовке минувшего сезона Лэмпард разочаровался в Кепе Аррисабалаге и теперь жаждет обзавестись новым первым номером. А клуб готов удовлетворить желание своего главного тренера.



По информации издания, в шорт-листе "Челси" по укреплению позиции голкипера значатся Эдуар Менди из "Ренна", Серхио Ромеро из "Манчестер Юнайтед" и Андре Онана из "Аякса". Последний сам предложил свои услуги "синим".



Скорее всего, "Челси" не удастся приобрести голкипера до старта нового сезона, поэтому Лэмпарду нужно сделать выбор между Кепой и Вилли Кабальеро на матч первого тура Премьер-Лиги против "Брайтона" в следующий понедельник.