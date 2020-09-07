Фоден и Гринвуд привели девушек в отель сборной Англии
У полузащитника "Манчестер Сити" Фила Фодена и нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда возникли проблемы дисциплинарного характера после того, как юные игроки привели девушек в отель сборной Англии.
В минувшую субботу Фоден и Гринвуд дебютировали за национальную команду, поучаствовав в победе 0:1 над сборной Исландии в рамках Лиги Наций.
В понедельник утром ни тот, ни другой не явились на тренировку англичан и, по всей видимости, не сыграют против Дании во вторник вечером.
Как сообщает Daily Mail, еще во время пребывания в Рейкьявике 20-летний Фоден и 18-летний Гринвуд провинились перед главным тренером англичан Гаретом Саутгейтом.
Фил и Мейсон тайком провели в отель, где остановилась сборная Англии, двух девушек, одна из которых записала футболистов на видео, позже опубликованное в Snapchat.
И хотя на видео Фоден и Гринвуд не делают ничего порочащего их честь, уткнувшись в свои смартфоны и не проявляя интереса к женскому полу, своим поступком они грубейшим образом нарушили дисциплину команды и коронавирусные правила — игрокам было строго запрещено контактировать с кем-либо извне.
07.09.2020 15:00
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ожидание: приведут пацанов, привели девушек - фууу...
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пидары..телка ждёт а они в телефоне сидят
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Они чё там дрочат ?
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Ждём заявление об изнасиловании
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лигенды муму
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привести телок и пялиться в телефоны
ну и дебилы
бедные бабы
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2 геи
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Щас бы ноги Александра Трента не узнать
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2 типичных тупых манка, ничего необычного.
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https://mobile.twitter.com/HaIfwinger/status/1302923316387344384
Глядя на это видео, нельзя быть 100% уверенным, что это были девушки. У Гейчленстер Пидарайтед пол состава таких, держу в курсе.
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По правилам, футболисты обеих манчестерских команд должны развлекаться лишь друг с другом, ну, максимум, позвать 19 проститутов.
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Е6аната 2
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