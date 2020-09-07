Фоден и Гринвуд привели девушек в отель сборной Англии

Фил Фоден и Мейсон Гринвуд У полузащитника "Манчестер Сити" Фила Фодена и нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда возникли проблемы дисциплинарного характера после того, как юные игроки привели девушек в отель сборной Англии.

В минувшую субботу Фоден и Гринвуд дебютировали за национальную команду, поучаствовав в победе 0:1 над сборной Исландии в рамках Лиги Наций.

В понедельник утром ни тот, ни другой не явились на тренировку англичан и, по всей видимости, не сыграют против Дании во вторник вечером.

Как сообщает Daily Mail, еще во время пребывания в Рейкьявике 20-летний Фоден и 18-летний Гринвуд провинились перед главным тренером англичан Гаретом Саутгейтом.

Фил и Мейсон тайком провели в отель, где остановилась сборная Англии, двух девушек, одна из которых записала футболистов на видео, позже опубликованное в Snapchat.

И хотя на видео Фоден и Гринвуд не делают ничего порочащего их честь, уткнувшись в свои смартфоны и не проявляя интереса к женскому полу, своим поступком они грубейшим образом нарушили дисциплину команды и коронавирусные правила — игрокам было строго запрещено контактировать с кем-либо извне.


Метки видео, Гринвуд, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, происшествия, сборная Англии, Фоден

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2020 15:00

Количество просмотров Просмотров: 4311

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  1. h22o 07.09.2020 21:44 # h22o
    ожидание: приведут пацанов, привели девушек - фууу...

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  2. frisby 07.09.2020 20:07 # frisby
    пидары..телка ждёт а они в телефоне сидят

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  3. wechfcpard 07.09.2020 18:10 # wechfcpard
    Они чё там дрочат ?

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  4. ilovemanutd 07.09.2020 17:38 # ilovemanutd
    Ждём заявление об изнасиловании

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  5. yxaxaxaxaxa 07.09.2020 17:30 # yxaxaxaxaxa
    лигенды муму

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  6. superperez101 07.09.2020 17:28 # superperez101
    привести телок и пялиться в телефоны
    ну и дебилы

    бедные бабы

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  7. chr1s8rown 07.09.2020 16:25 # chr1s8rown
    2 геи

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  8. dragonishka 07.09.2020 16:01 # dragonishka
    Щас бы ноги Александра Трента не узнать

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  9. gerrard08 07.09.2020 15:37 # gerrard08
    2 типичных тупых манка, ничего необычного.

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  10. stevens 07.09.2020 15:05 # stevens
    https://mobile.twitter.com/HaIfwinger/status/1302923316387344384

    Глядя на это видео, нельзя быть 100% уверенным, что это были девушки. У Гейчленстер Пидарайтед пол состава таких, держу в курсе.

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  11. vyrentz 07.09.2020 15:04 # vyrentz
    По правилам, футболисты обеих манчестерских команд должны развлекаться лишь друг с другом, ну, максимум, позвать 19 проститутов.

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  12. vashakara 07.09.2020 15:04 # vashakara
    Е6аната 2

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