Фоден и Гринвуд привели девушек в отель сборной Англии

У полузащитника "Манчестер Сити" Фила Фодена и нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда возникли проблемы дисциплинарного характера после того, как юные игроки привели девушек в отель сборной Англии.

В минувшую субботу Фоден и Гринвуд дебютировали за национальную команду, поучаствовав в победе 0:1 над сборной Исландии в рамках Лиги Наций.



В понедельник утром ни тот, ни другой не явились на тренировку англичан и, по всей видимости, не сыграют против Дании во вторник вечером.



Как сообщает Daily Mail, еще во время пребывания в Рейкьявике 20-летний Фоден и 18-летний Гринвуд провинились перед главным тренером англичан Гаретом Саутгейтом.



Фил и Мейсон тайком провели в отель, где остановилась сборная Англии, двух девушек, одна из которых записала футболистов на видео, позже опубликованное в Snapchat.



И хотя на видео Фоден и Гринвуд не делают ничего порочащего их честь, уткнувшись в свои смартфоны и не проявляя интереса к женскому полу, своим поступком они грубейшим образом нарушили дисциплину команды и коронавирусные правила — игрокам было строго запрещено контактировать с кем-либо извне.



