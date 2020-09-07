"Челси" потратил на трансферы уже 231 млн. фунтов в это окно
"Челси" уже установил новый рекорд Премьер-Лиги, потратив на новичков в это трансферное окно больше денег, чем любой другой английский клуб в любое из предыдущих окон.
Несмотря на экономический кризис, "Челси" чрезвычайно активен на трансферном рынке в это окно. Лишь на прошлой неделе "синие" подписали свободным агентами Тиаго Силву с Малангом Сарром, а также оформили переход Кая Хаверца из "Байера" за 90 миллионов фунтов.
Немногим ранее команду Фрэнка Лэмпарда пополнили Хаким Зийеш, Тимо Вернер и Бен Чилуэлл, которые обошлись лондонцам в 38, 53 и 50 млн. фунтов, соответственно.
Издание Daily Mail оценивает все приобретения "Челси" в это окно в 231 млн. фунтов, и прежде еще ни один клуб Премьер-Лиги не тратил так много в какой-либо трансферный период.
Предыдущее достижение принадлежит "Манчестер Сити", который летом 2017 инвестировал в укрепление состава 227.5 млн. фунтов. Тогда Хосеп Гвардиола основательно вложился в защитную линию, потратившись на Бенжамена Менди, Кайла Уолкера и Эдерсона, а в январе добавил к ним Эмерика Лапорта за 57 млн. фунтов.
Такая активность "Челси" обусловлена несколькими факторами. Во-первых, "синие" находились под трансферным запретом на протяжении двух окон. Лондонский клуб смог скопить денег за этот период, а вдобавок заработал чуть меньше 190 млн. фунтов за счет продаж Эдена Азара и Альваро Мораты.
Добавим, что трансферное окно будет открыто еще почти месяц. По слухам, "Челси" также хочет приобрести голкипера и переманить из "Вест Хэма" Деклана Райса.
07.09.2020 12:00
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Мы стали забывать как выглядит настоящий мешок
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Дрочелси псевдочемпик.
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все это уже было
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Короли
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мешки.
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Нужен вратарь
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настоящий топ клуб
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Бедный лемпс
Ето то может ему петлей на шее стать
ромка будет требовать все и сразу за такое бабло, думаю до конца года не дотянет...
Тут уже не проканает что молодая команда, нужно время что бы сигратся и т.д...
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По царске
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у меня есть знакомый пенс, который вечно рассказывает о том какие они бедные и несчастные. закрой рот и иди работать, чукотка.
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Хорошая новость. Значит еще есть деньги на райса
Райс, велком
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за зону ЛЕ поборются с Ливерпулем.
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