"Челси" потратил на трансферы уже 231 млн. фунтов в это окно

Фрэнк Лэмпард "Челси" уже установил новый рекорд Премьер-Лиги, потратив на новичков в это трансферное окно больше денег, чем любой другой английский клуб в любое из предыдущих окон.

Несмотря на экономический кризис, "Челси" чрезвычайно активен на трансферном рынке в это окно. Лишь на прошлой неделе "синие" подписали свободным агентами Тиаго Силву с Малангом Сарром, а также оформили переход Кая Хаверца из "Байера" за 90 миллионов фунтов.

Немногим ранее команду Фрэнка Лэмпарда пополнили Хаким Зийеш, Тимо Вернер и Бен Чилуэлл, которые обошлись лондонцам в 38, 53 и 50 млн. фунтов, соответственно.

Издание Daily Mail оценивает все приобретения "Челси" в это окно в 231 млн. фунтов, и прежде еще ни один клуб Премьер-Лиги не тратил так много в какой-либо трансферный период.

Предыдущее достижение принадлежит "Манчестер Сити", который летом 2017 инвестировал в укрепление состава 227.5 млн. фунтов. Тогда Хосеп Гвардиола основательно вложился в защитную линию, потратившись на Бенжамена Менди, Кайла Уолкера и Эдерсона, а в январе добавил к ним Эмерика Лапорта за 57 млн. фунтов.

Такая активность "Челси" обусловлена несколькими факторами. Во-первых, "синие" находились под трансферным запретом на протяжении двух окон. Лондонский клуб смог скопить денег за этот период, а вдобавок заработал чуть меньше 190 млн. фунтов за счет продаж Эдена Азара и Альваро Мораты.

Добавим, что трансферное окно будет открыто еще почти месяц. По слухам, "Челси" также хочет приобрести голкипера и переманить из "Вест Хэма" Деклана Райса.


Метки Премьер-Лига, рекорды, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1973

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Последние комментарии:




  1. xhakaboom 07.09.2020 12:45 # xhakaboom
    Мы стали забывать как выглядит настоящий мешок

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  2. mr-s1n1st3r 07.09.2020 12:43 # mr-s1n1st3r
    Дрочелси псевдочемпик.

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  3. superperez101 07.09.2020 12:41 # superperez101
    все это уже было

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  4. yamateh 07.09.2020 12:36 # yamateh
    Короли

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  5. alexomck 07.09.2020 12:35 # alexomck
    мешки.

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  6. cuthbert-allgood 07.09.2020 12:24 # cuthbert-allgood
    Нужен вратарь

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  7. meshuggah 07.09.2020 12:23 # meshuggah
    настоящий топ клуб

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  8. unclearness 07.09.2020 12:16 # unclearness
    Бедный лемпс
    Ето то может ему петлей на шее стать
    ромка будет требовать все и сразу за такое бабло, думаю до конца года не дотянет...
    Тут уже не проканает что молодая команда, нужно время что бы сигратся и т.д...

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  9. chelsea-69 07.09.2020 12:14 # chelsea-69
    По царске

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  10. acceptodessa 07.09.2020 12:12 # acceptodessa
    у меня есть знакомый пенс, который вечно рассказывает о том какие они бедные и несчастные. закрой рот и иди работать, чукотка.

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  11. thegodfather 07.09.2020 12:02 # thegodfather
    Хорошая новость. Значит еще есть деньги на райса
    Райс, велком

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  12. jack-4poker 07.09.2020 12:01 # jack-4poker
    за зону ЛЕ поборются с Ливерпулем.

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