"Челси" потратил на трансферы уже 231 млн. фунтов в это окно

"Челси" уже установил новый рекорд Премьер-Лиги, потратив на новичков в это трансферное окно больше денег, чем любой другой английский клуб в любое из предыдущих окон.

Несмотря на экономический кризис, "Челси" чрезвычайно активен на трансферном рынке в это окно. Лишь на прошлой неделе "синие" подписали свободным агентами Тиаго Силву с Малангом Сарром, а также оформили переход Кая Хаверца из "Байера" за 90 миллионов фунтов.



Немногим ранее команду Фрэнка Лэмпарда пополнили Хаким Зийеш, Тимо Вернер и Бен Чилуэлл, которые обошлись лондонцам в 38, 53 и 50 млн. фунтов, соответственно.



Издание Daily Mail оценивает все приобретения "Челси" в это окно в 231 млн. фунтов, и прежде еще ни один клуб Премьер-Лиги не тратил так много в какой-либо трансферный период.



Предыдущее достижение принадлежит "Манчестер Сити", который летом 2017 инвестировал в укрепление состава 227.5 млн. фунтов. Тогда Хосеп Гвардиола основательно вложился в защитную линию, потратившись на Бенжамена Менди, Кайла Уолкера и Эдерсона, а в январе добавил к ним Эмерика Лапорта за 57 млн. фунтов.



Такая активность "Челси" обусловлена несколькими факторами. Во-первых, "синие" находились под трансферным запретом на протяжении двух окон. Лондонский клуб смог скопить денег за этот период, а вдобавок заработал чуть меньше 190 млн. фунтов за счет продаж Эдена Азара и Альваро Мораты.



Добавим, что трансферное окно будет открыто еще почти месяц. По слухам, "Челси" также хочет приобрести голкипера и переманить из "Вест Хэма" Деклана Райса.