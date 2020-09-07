Рэднапп ставит на чемпионство "Ливерпуля" в сезоне 2020/21
Бывший главный тренер "Вест Хэма", "Тоттенхэма", "Портсмута", "Саутгемптона" и КПР Харри Рэднапп считает, что чемпионом Премьер-Лиги в новом сезоне станет "Ливерпуль".
Сезон 2019/20 "Ливерпуль" завершил с 18 очками отрыва от ближайшего преследователя в Премьер-Лиге, завоевав свой первый за последние 30 лет чемпионский титул.
В истории Премьер-Лиги только считанным командам удавалось защитить чемпионское звание, однако 73-летний Рэднапп верит, что у подопечных Юргена Клоппа это получится.
"Челси" хорошо играет, "Манчестер Юнайтед" становится сильнее, "Манчестер Сити" приложит усилия, чтобы вернуть себе титул в это году, но я все равно ставлю на "Ливерпуль".
"Лично для меня "Ливерпуль" выглядит командой, которая станет чемпионом", — цитирует Рэднаппа Daily Mirror.
07.09.2020 11:00
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он ещё живой?
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да просто хуй им , а не чемпионство, с трансферами их уровня 3 будут
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Устами старика глаголет истина
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Все это уже было
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ноормас дядя племянника тралирует
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Если эта "Великая" команда снова сольется со всех кубков, то вполне возможно... займет второе место
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