Рэднапп ставит на чемпионство "Ливерпуля" в сезоне 2020/21

Бывший главный тренер "Вест Хэма", "Тоттенхэма", "Портсмута", "Саутгемптона" и КПР Харри Рэднапп считает, что чемпионом Премьер-Лиги в новом сезоне станет "Ливерпуль".

Сезон 2019/20 "Ливерпуль" завершил с 18 очками отрыва от ближайшего преследователя в Премьер-Лиге, завоевав свой первый за последние 30 лет чемпионский титул.



В истории Премьер-Лиги только считанным командам удавалось защитить чемпионское звание, однако 73-летний Рэднапп верит, что у подопечных Юргена Клоппа это получится.



"Челси" хорошо играет, "Манчестер Юнайтед" становится сильнее, "Манчестер Сити" приложит усилия, чтобы вернуть себе титул в это году, но я все равно ставлю на "Ливерпуль".



"Лично для меня "Ливерпуль" выглядит командой, которая станет чемпионом", — цитирует Рэднаппа Daily Mirror.