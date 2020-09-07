Рэднапп ставит на чемпионство "Ливерпуля" в сезоне 2020/21

Харри Рэднапп Бывший главный тренер "Вест Хэма", "Тоттенхэма", "Портсмута", "Саутгемптона" и КПР Харри Рэднапп считает, что чемпионом Премьер-Лиги в новом сезоне станет "Ливерпуль".

Сезон 2019/20 "Ливерпуль" завершил с 18 очками отрыва от ближайшего преследователя в Премьер-Лиге, завоевав свой первый за последние 30 лет чемпионский титул.

В истории Премьер-Лиги только считанным командам удавалось защитить чемпионское звание, однако 73-летний Рэднапп верит, что у подопечных Юргена Клоппа это получится.

"Челси" хорошо играет, "Манчестер Юнайтед" становится сильнее, "Манчестер Сити" приложит усилия, чтобы вернуть себе титул в это году, но я все равно ставлю на "Ливерпуль".

"Лично для меня "Ливерпуль" выглядит командой, которая станет чемпионом", — цитирует Рэднаппа Daily Mirror.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Рэднапп

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 07.09.2020 12:23 # manutd-20champ
    он ещё живой?

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  2. quavo 07.09.2020 11:53 # quavo
    да просто хуй им , а не чемпионство, с трансферами их уровня 3 будут

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  3. beatles-red 07.09.2020 11:33 # beatles-red
    Устами старика глаголет истина

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  4. superperez101 07.09.2020 11:26 # superperez101
    Все это уже было

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  5. meshuggah 07.09.2020 11:13 # meshuggah
    ноормас дядя племянника тралирует

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  6. redman31 07.09.2020 11:05 # redman31
    Если эта "Великая" команда снова сольется со всех кубков, то вполне возможно... займет второе место

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