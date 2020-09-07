Саутгейт: "Стерлинг вышел на новый уровень"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг вывел свою игру на новый уровень.

На прошлой неделе Саутгейт собрал игроков национальной команды впервые с ноября прошлого года. И прогресс Стерлинга сразу же бросился Гарету в лицо.



Победа 0:1 над Исландией в стартовом для англичан матче Лиги Наций только укрепила ощущение Саутгейта. Рахим забил свой 11-й гол в 12 последних матчах за сборную, заслужив похвалу Гарета.



"Он голоден до голов, он голоден до побед, он подстегивает себя, и такие вещи нельзя недооценивать. Это оказывает огромное влияние на каждого вокруг него, и он действительно вывел свою игру на новый уровень".



"Я ничуть не перехваливаю его. Ему было бы легко провести несколько лишних дней на пляже, не приезжать в сборную, а готовить себя к началу сезона со своим клубом".



"Всю неделю он демонстрирует исключительный настрой. Он отчаянно хочет быть здесь, отчаянно хочет играть, и я думаю, он дал бой, когда мы остались вдесятером".



"Он взял ответственность на себя в случае с пенальти, и я думаю, в этом проявился его выдающийся характер. Он показал свое желание побеждать и добиваться успеха", — цитирует Саутгейта Sky Sports.