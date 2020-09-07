"Вест Хэм" и "Ньюкасл" сражаются за японского защитника

"Вест Хэм" и "Ньюкасл" ведут борьбу за правого защитника "Болоньи" и сборной Японии Такехиро Томиясу.

"Болонья" приобрели Томиясу у бельгийского "Сент-Трюйдена" за 8 миллионов фунтов лишь год назад, однако Такехиро очень ярко провел минувший сезон и теперь оценивается в сумму в два раза выше.



Своей игрой Томиясу привлек внимание многих европейских клубов, но главные претенденты на 21-летнего японца находятся в Премьер-Лиге, утверждает газета Corriere di Bologna.



При этом местное издание The Chronicle уверяет, что Томиясу попал на радар к "Ньюкаслу" еще до коронавирусной паузы. "Сороки" видят в Такехиро замену для Деандре Йедлина, который все еще может покинуть "Сент-Джеймс Парк" в это трансферное окно.