Каррагер ожидает, что "Ливерпуль" купит Алькантару

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер ожидает, что "красные" все-таки купят полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантару в это трансферное окно.

В это окно "Ливерпуль" пока не укрепил свой состав, если не считать левого защитника Костаса Цимикаса, приглашенного на роль дублера для Энди Робертсона.



Однако вот уже несколько недель с переходом в мерсисайдский клуб связывают Алькантару, и Каррагер хотел бы заполучить этого игрока, несмотря некоторые сомнения насчет возраста и стоимости.



"Он является выходцем из школы "Барселоны".



"Все полузащитники "Ливерпуля" великолепны, но они похожи друг на друга. Тиаго может лучше контролировать игру, а также он чуть техничнее".



"Мы говорим о гегенпрессинге и энергозатратной игре, но сейчас "Ливерпуль" — это такая хорошая команда, что в большинстве матчей им приходится играть в позиционный футбол, а не контратаковать".



"Думаю, эта сделка состоится. Я лишь опасаюсь, что "Ливерпуль" может отпугнуть его возраст. Дело не только в его возрасте, но и в том, что нескольким игрокам "Ливерпуля" тоже около 28-29 лет".



"Милнер чуть старше, но Вейналдум, Хендерсон и тройка нападения — все они примерно одного возраста. Именно поэтому я думаю, что сделка должна состояться на условиях "Ливерпуля".



"Возможно, им придется продать пару игроков, чтобы они смогли заплатить 20 миллионов фунтов, но никак не 30 миллионов", — цитирует Каррагера The Telegraph.