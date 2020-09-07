Каррагер ожидает, что "Ливерпуль" купит Алькантару
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер ожидает, что "красные" все-таки купят полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантару в это трансферное окно.
В это окно "Ливерпуль" пока не укрепил свой состав, если не считать левого защитника Костаса Цимикаса, приглашенного на роль дублера для Энди Робертсона.
Однако вот уже несколько недель с переходом в мерсисайдский клуб связывают Алькантару, и Каррагер хотел бы заполучить этого игрока, несмотря некоторые сомнения насчет возраста и стоимости.
"Он является выходцем из школы "Барселоны".
"Все полузащитники "Ливерпуля" великолепны, но они похожи друг на друга. Тиаго может лучше контролировать игру, а также он чуть техничнее".
"Мы говорим о гегенпрессинге и энергозатратной игре, но сейчас "Ливерпуль" — это такая хорошая команда, что в большинстве матчей им приходится играть в позиционный футбол, а не контратаковать".
"Думаю, эта сделка состоится. Я лишь опасаюсь, что "Ливерпуль" может отпугнуть его возраст. Дело не только в его возрасте, но и в том, что нескольким игрокам "Ливерпуля" тоже около 28-29 лет".
"Милнер чуть старше, но Вейналдум, Хендерсон и тройка нападения — все они примерно одного возраста. Именно поэтому я думаю, что сделка должна состояться на условиях "Ливерпуля".
"Возможно, им придется продать пару игроков, чтобы они смогли заплатить 20 миллионов фунтов, но никак не 30 миллионов", — цитирует Каррагера The Telegraph.
07.09.2020 08:00
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Последние комментарии:
30 лямов-вполне адекватная цена за такого технаря!хватит жмотиться,он стоит каждый фунт!
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В последних матчах с участием Алькантары, которые я видел, мне очень понравилась его игра. Думаю, что 30 лямов - вполне адекватная цена за него. ЛФК многое потеряет, если не подпишет его.
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Ждём рокировку Вейналдум/Алькантара.
В целом, правильный вариант для команды - в последнее время команды начали нам отдавать мяч и играть на контратаках. В таком случае наше полузащитники не могут предложить нестандартных действий при позиционной игре. Надеяться только на большое количество ассистов от крайний защитников не стоит, поэтому это своего рода следующий шаг эволюции.
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Вот жмотье пиндостановское,как же вы заебали....Смутное время Хикса и Джиллета вернулось
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