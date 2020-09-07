Озил может получить второй шанс в "Арсенале"

Месут Озил Полузащитник Месут Озил может получить второй шанс в "Арсенале", сыграв свой первый за последние полгода матч за клуб.

В минувшую субботу "Арсенал" завершил свою серию предсезонных матчей поражением 2:3 от "Астон Виллы" на "Эмирейтс".

Несмотря на статус этой игры как товарищеской, в ней состоялась поистине знаменательное событие — Озил вновь примерил футболку "Арсенала", причем вышел в стартовом составе и позже похвастал об этом в социальных сетях.

Напомним, что Озил не принимал участия в 13 матчах "канониров" после коронавирусной паузы, а на 10 последних даже не попадал в заявку команды.

Однако теперь, как предполагает The Sun, 31-летний немец вернулся в планы главного тренера Микеля Артеты и даже может сыграть против "Фулхэма" в первом туре Премьер-Лиги в ближайшую субботу.


Метки Арсенал, Озил

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2020 07:00

Количество просмотров Просмотров: 2209

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vyrentz 07.09.2020 09:36 # vyrentz
    двадцать второй, исправьте

    (ответить)

  2. pauk 07.09.2020 07:45 # pauk
    етить у него этих вторых шансов уже было )

    (ответить)

  3. drogba11cool 07.09.2020 07:14 # drogba11cool
    Луиз, Виллиан, Обамеянг, Озил... Арсенал сборище стариков

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: