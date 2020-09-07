Озил может получить второй шанс в "Арсенале"
Полузащитник Месут Озил может получить второй шанс в "Арсенале", сыграв свой первый за последние полгода матч за клуб.
В минувшую субботу "Арсенал" завершил свою серию предсезонных матчей поражением 2:3 от "Астон Виллы" на "Эмирейтс".
Несмотря на статус этой игры как товарищеской, в ней состоялась поистине знаменательное событие — Озил вновь примерил футболку "Арсенала", причем вышел в стартовом составе и позже похвастал об этом в социальных сетях.
Напомним, что Озил не принимал участия в 13 матчах "канониров" после коронавирусной паузы, а на 10 последних даже не попадал в заявку команды.
Однако теперь, как предполагает The Sun, 31-летний немец вернулся в планы главного тренера Микеля Артеты и даже может сыграть против "Фулхэма" в первом туре Премьер-Лиги в ближайшую субботу.
Season prep is #M1Ö #YaGunnersYa @Arsenal pic.twitter.com/D2DEXk5AcE— Mesut Özil (@MesutOzil1088) September 5, 2020
07.09.2020 07:00
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Последние комментарии:
двадцать второй, исправьте
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етить у него этих вторых шансов уже было )
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Луиз, Виллиан, Обамеянг, Озил... Арсенал сборище стариков
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