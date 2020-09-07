Полузащитник Месут Озил может получить второй шанс в "Арсенале", сыграв свой первый за последние полгода матч за клуб.

В минувшую субботу "Арсенал" завершил свою серию предсезонных матчей поражением 2:3 от "Астон Виллы" на "Эмирейтс".



Несмотря на статус этой игры как товарищеской, в ней состоялась поистине знаменательное событие — Озил вновь примерил футболку "Арсенала", причем вышел в стартовом составе и позже похвастал об этом в социальных сетях.



Напомним, что Озил не принимал участия в 13 матчах "канониров" после коронавирусной паузы, а на 10 последних даже не попадал в заявку команды.



Однако теперь, как предполагает The Sun, 31-летний немец вернулся в планы главного тренера Микеля Артеты и даже может сыграть против "Фулхэма" в первом туре Премьер-Лиги в ближайшую субботу.



