Светская хроника за понедельник

"Манчестер Сити" откладывает трансфер Лионеля Месси на следующее лето. "Манчестер Юнайтед" все еще надеется купить Джейдона Санчо. Эктор Беллерин отказал "Байеру". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Гарет Бэйл, по всей видимости, задержится в Мадриде. "Реал" не получал никаких предложений о покупке, а игрок не готов пойти на понижение зарплаты. (Mundo Deportivo)



"Манчестер Сити" надеется подписать нападающего "Барселоны" Лионеля Месси следующим летом. (Eurosport)



Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет вернуться в "Ювентус". (Tuttosport)



Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер по-прежнему хочет купить Джейдона Санчо в это трансферное окно и даже лично разговаривал с вингером дортмундской "Боруссии". (Daily Express)



"Юнайтед" готов отложить приобретение защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано за 38 миллионов фунтов на следующее лето. (Daily Sar)



Переговоры "Челси" о приобретении голкипера "Ренна" Эдуара Менди вошли в решающую стадию, однако у "синих" есть и другие варианты по укреплению последнего рубежа. (talkSPORT)



"Арсенал" предложил Маттео Гендузи и Александра Лакасетта в обмен на полузащитника "Атлетико" Томаса Партея. (The Sun)



"Арсенал" собирается продать Сократиса Папастатопулоса в "Наполи", а Лукас Торрейра отправится в аренду с последующим выкупом в "Фиорентину". (Evening Standard)



Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин отказал "Байеру". (Fussball Transfers)



"Арсенал" вышел на контакт с агентами полузащитника "Лиона" Уссема Ауара. (Daily Express)



"Арсенал" предложил 31 млн. фунтов плюс неназванного игрока за Ауара, но в ответ получил отказ. (RMC Sport)



Полузащитник "Барселоны" Рафинья стал трансферной целью для "Лидса". (talkSPORT)



Вингер "Сассуоло" Жереми Бога может заменить Уилфрида Заху в "Кристал Пэлас". (Sky Sports)



"Лестер" хочет купить защитника "Сент-Этьена" Весле Фофана, но не готов заплатить требуемые 27 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Лестер" попытается перехватить Джеймса Тарковски, на которого нацелен "Вест Хэм", предложив за защитника "Бернли" 30 млн. фунтов. (Daily Star)



"Вест Хэму" придется почти удвоить свое предложение в 27 млн. фунтов, чтобы заполучить Тарковски. (The Sun)



Защитник "Борнмута" Адам Смит стал целью для "Вест Хэма". (The Telegraph)



Вингер "Ливерпуля" Шейи Оджо перейдет в "Кардифф" на правах аренды. (Liverpool Echo)



"Ньюкасл" хочет арендовать Эдди Нкетиа из "Арсенала" или Риана Брюстера из "Ливерпуля". (Daily Mail)



"Милан", "Наполи" и "Севилья" хотят взять вингера "Уотфорда" Жерара Деулофеу в аренду с опцией выкупа. (The Telegraph)



Другое



Фанаты "Вест Хэма" готовят акцию протеста против владельцев клуба после продажи воспитанника Грейди Дианганы в "Вест Бровмвич", хотя даже главный тренер Дэвид Мойес был против этого трансфера. (The Sun)



Премьер-Лига предупредила клубы, что не будет откладывать матчи в случае вспышек коронавируса внутри команд. (Daily Mail)



Против Дании во вторник сборная Англии собирается сыграть с тремя защитниками. (The Telegraph)



"Тоттенхэм" изучает возможность приглашения 4 тыс. болельщиков на свой первый домашний матч сезона — против "Эвертона" в воскресенье. (The Telegraph)



Нападающий "Ньюкасла" Дуайт Гэйл пропустит до четырех месяцев с травмой связок колена. (Sky Sports)



Владельцы "Сити" собираются купить очередной клуб — "Портимоненси" из Португалии. (Daily Mirror)



Процесс восстановления сэра Алекса Фергюсона после кровоизлияния в мозг, случившегося в мае 2018, будет показан в документальном фильме, который выйдет в свет в следующем году. (Daily Mail)



Бывший игрок "Болтона" Джермейн Джонсон, выступавший в Премьер-Лиге, получил огнестрельное ранение на Ямайке. (The Sun)