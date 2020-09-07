Светская хроника за понедельник
"Манчестер Сити" откладывает трансфер Лионеля Месси на следующее лето. "Манчестер Юнайтед" все еще надеется купить Джейдона Санчо. Эктор Беллерин отказал "Байеру". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
Гарет Бэйл, по всей видимости, задержится в Мадриде. "Реал" не получал никаких предложений о покупке, а игрок не готов пойти на понижение зарплаты. (Mundo Deportivo)
"Манчестер Сити" надеется подписать нападающего "Барселоны" Лионеля Месси следующим летом. (Eurosport)
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет вернуться в "Ювентус". (Tuttosport)
Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер по-прежнему хочет купить Джейдона Санчо в это трансферное окно и даже лично разговаривал с вингером дортмундской "Боруссии". (Daily Express)
"Юнайтед" готов отложить приобретение защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано за 38 миллионов фунтов на следующее лето. (Daily Sar)
Переговоры "Челси" о приобретении голкипера "Ренна" Эдуара Менди вошли в решающую стадию, однако у "синих" есть и другие варианты по укреплению последнего рубежа. (talkSPORT)
"Арсенал" предложил Маттео Гендузи и Александра Лакасетта в обмен на полузащитника "Атлетико" Томаса Партея. (The Sun)
"Арсенал" собирается продать Сократиса Папастатопулоса в "Наполи", а Лукас Торрейра отправится в аренду с последующим выкупом в "Фиорентину". (Evening Standard)
Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин отказал "Байеру". (Fussball Transfers)
"Арсенал" вышел на контакт с агентами полузащитника "Лиона" Уссема Ауара. (Daily Express)
"Арсенал" предложил 31 млн. фунтов плюс неназванного игрока за Ауара, но в ответ получил отказ. (RMC Sport)
Полузащитник "Барселоны" Рафинья стал трансферной целью для "Лидса". (talkSPORT)
Вингер "Сассуоло" Жереми Бога может заменить Уилфрида Заху в "Кристал Пэлас". (Sky Sports)
"Лестер" хочет купить защитника "Сент-Этьена" Весле Фофана, но не готов заплатить требуемые 27 млн. фунтов. (Daily Mail)
"Лестер" попытается перехватить Джеймса Тарковски, на которого нацелен "Вест Хэм", предложив за защитника "Бернли" 30 млн. фунтов. (Daily Star)
"Вест Хэму" придется почти удвоить свое предложение в 27 млн. фунтов, чтобы заполучить Тарковски. (The Sun)
Защитник "Борнмута" Адам Смит стал целью для "Вест Хэма". (The Telegraph)
Вингер "Ливерпуля" Шейи Оджо перейдет в "Кардифф" на правах аренды. (Liverpool Echo)
"Ньюкасл" хочет арендовать Эдди Нкетиа из "Арсенала" или Риана Брюстера из "Ливерпуля". (Daily Mail)
"Милан", "Наполи" и "Севилья" хотят взять вингера "Уотфорда" Жерара Деулофеу в аренду с опцией выкупа. (The Telegraph)
Другое
Фанаты "Вест Хэма" готовят акцию протеста против владельцев клуба после продажи воспитанника Грейди Дианганы в "Вест Бровмвич", хотя даже главный тренер Дэвид Мойес был против этого трансфера. (The Sun)
Премьер-Лига предупредила клубы, что не будет откладывать матчи в случае вспышек коронавируса внутри команд. (Daily Mail)
Против Дании во вторник сборная Англии собирается сыграть с тремя защитниками. (The Telegraph)
"Тоттенхэм" изучает возможность приглашения 4 тыс. болельщиков на свой первый домашний матч сезона — против "Эвертона" в воскресенье. (The Telegraph)
Нападающий "Ньюкасла" Дуайт Гэйл пропустит до четырех месяцев с травмой связок колена. (Sky Sports)
Владельцы "Сити" собираются купить очередной клуб — "Портимоненси" из Португалии. (Daily Mirror)
Процесс восстановления сэра Алекса Фергюсона после кровоизлияния в мозг, случившегося в мае 2018, будет показан в документальном фильме, который выйдет в свет в следующем году. (Daily Mail)
Бывший игрок "Болтона" Джермейн Джонсон, выступавший в Премьер-Лиге, получил огнестрельное ранение на Ямайке. (The Sun)
07.09.2020 06:00
Просмотров: 8756
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Последние комментарии:
Кстати вот америка борется за права геев негров лесбиянок трансов , но почему они забыли про коренных жителей северной америки?
еще почему в америке ни с кем нет проблем кроме негров? китайцы латиносы русские - все норм, только с ними траблы?
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шестидырая хyйня напряглась)00
Румынская компания Dacia показала первые изображения семейства Sandero-Logan нового поколения. Оно включает модели Sandero, Sandero Stepway и Logan. Все подробности о новинках, а также снимки интерьеров будут распространены 29 сентября — в день официальной премьеры.
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рановато походу украина в группу топ-сборных пробилась
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все это уже было
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В черногории такой же дядя как агл, прям перед носом европы сидит 30 лет и топит за юэсэй. всех устраивает ...
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Вагиф чурка-татарин,погорелец фапли и нигилист,ехеххехехехехеххеех
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Привет адекватной тусе Фапли! Педжикам-пререгатам, не привет...
СМИ: В Минске похищена лидер протестов Мария Колесникова...
Марвелу со своими "Мстителями", стоит взять урок по сценарию и режиссуре))))
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Да, ведь Москва любит экстази, студентки и фэнтези
Ты пропавшая без вести в воображаемом бизнесе
«Коко», о ти дженазис, расплескай всем Хеннесси
Твои понятия совести вертелись на пенисе
Расплескай всем денежки, если знаешь, где мешки
На завтрак съел их уровень, а твой удел, блять, семечки
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Чо так тухло на фапле? Те же на манеже
#жывефапел
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Вот еще вопросы:
Кто видит какие перспективы роста стран СНГ? Поскольку тут большинство юзеров выходцы из стран бывшего СССР.
Грузия пошла ли по правильному пути?
Интересно послушать ваше мнение.
(ответить)
Эксперты, давайте поговорим о влиянии мусульман на славянское общество, есть какой нибудь славянин который может назвать плюсы притока мусульман себе в город / поселок / село ?
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Мариночка, еще остался райс.
Работай, детка.
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Где же ты Эмилия
ехехехехехехеххе
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Киньте видос как Марина прорабатывает пенсам топариков
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Норм там регилона можем оформить за 30. В два раза дешевле чилуэла))
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манки соскучились по ебалочке в исполнении великого ЛФК в их ротан уахахахаххахахахахах манки не годуе ухехехехехехехе
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Оч нравится лига наций.
все соперники одного уровня, нет никому нахер не нужных игры по типу германии - лихтенштейна или испании - мальты.
любая команда, даже условны фареры или гибралтар могут выиграть своего соперника.
Осталось и только отборы к чм и че перевести на эту систему и будет збс.
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"Арсенал" предложил 31 млн. фунтов плюс неназванного игрока за Ауара, но в ответ получил отказ. (RMC Sport)
Источник: http://fapl.ru/posts/80772/?c=1
Да понятное дело что этот "неназванный игрок" это волосатое днище Гейдузи, которому совсем недавно гейгуннерасты облизывали пятки. А сейчас он нахрен никому не сдался)
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Всем приветики. Хорошого дня!!! Я буду лучиком солнца на сайте. В администрации ресурса прошу дать мне привилегии.
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Вторник
Дания - Англия 21:45
Источник: http://fapl.ru/
Возможно последний футбол в этом сезоне для АПЛ-очка.
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