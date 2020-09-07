Светская хроника за понедельник

Светская хроника "Манчестер Сити" откладывает трансфер Лионеля Месси на следующее лето. "Манчестер Юнайтед" все еще надеется купить Джейдона Санчо. Эктор Беллерин отказал "Байеру". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Гарет Бэйл, по всей видимости, задержится в Мадриде. "Реал" не получал никаких предложений о покупке, а игрок не готов пойти на понижение зарплаты. (Mundo Deportivo)

"Манчестер Сити" надеется подписать нападающего "Барселоны" Лионеля Месси следующим летом. (Eurosport)

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет вернуться в "Ювентус". (Tuttosport)

Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер по-прежнему хочет купить Джейдона Санчо в это трансферное окно и даже лично разговаривал с вингером дортмундской "Боруссии". (Daily Express)

"Юнайтед" готов отложить приобретение защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано за 38 миллионов фунтов на следующее лето. (Daily Sar)

Переговоры "Челси" о приобретении голкипера "Ренна" Эдуара Менди вошли в решающую стадию, однако у "синих" есть и другие варианты по укреплению последнего рубежа. (talkSPORT)

"Арсенал" предложил Маттео Гендузи и Александра Лакасетта в обмен на полузащитника "Атлетико" Томаса Партея. (The Sun)

"Арсенал" собирается продать Сократиса Папастатопулоса в "Наполи", а Лукас Торрейра отправится в аренду с последующим выкупом в "Фиорентину". (Evening Standard)

Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин отказал "Байеру". (Fussball Transfers)

"Арсенал" вышел на контакт с агентами полузащитника "Лиона" Уссема Ауара. (Daily Express)

"Арсенал" предложил 31 млн. фунтов плюс неназванного игрока за Ауара, но в ответ получил отказ. (RMC Sport)

Полузащитник "Барселоны" Рафинья стал трансферной целью для "Лидса". (talkSPORT)

Вингер "Сассуоло" Жереми Бога может заменить Уилфрида Заху в "Кристал Пэлас". (Sky Sports)

"Лестер" хочет купить защитника "Сент-Этьена" Весле Фофана, но не готов заплатить требуемые 27 млн. фунтов. (Daily Mail)

"Лестер" попытается перехватить Джеймса Тарковски, на которого нацелен "Вест Хэм", предложив за защитника "Бернли" 30 млн. фунтов. (Daily Star)

"Вест Хэму" придется почти удвоить свое предложение в 27 млн. фунтов, чтобы заполучить Тарковски. (The Sun)

Защитник "Борнмута" Адам Смит стал целью для "Вест Хэма". (The Telegraph)

Вингер "Ливерпуля" Шейи Оджо перейдет в "Кардифф" на правах аренды. (Liverpool Echo)

"Ньюкасл" хочет арендовать Эдди Нкетиа из "Арсенала" или Риана Брюстера из "Ливерпуля". (Daily Mail)

"Милан", "Наполи" и "Севилья" хотят взять вингера "Уотфорда" Жерара Деулофеу в аренду с опцией выкупа. (The Telegraph)

Другое

Фанаты "Вест Хэма" готовят акцию протеста против владельцев клуба после продажи воспитанника Грейди Дианганы в "Вест Бровмвич", хотя даже главный тренер Дэвид Мойес был против этого трансфера. (The Sun)

Премьер-Лига предупредила клубы, что не будет откладывать матчи в случае вспышек коронавируса внутри команд. (Daily Mail)

Против Дании во вторник сборная Англии собирается сыграть с тремя защитниками. (The Telegraph)

"Тоттенхэм" изучает возможность приглашения 4 тыс. болельщиков на свой первый домашний матч сезона — против "Эвертона" в воскресенье. (The Telegraph)

Нападающий "Ньюкасла" Дуайт Гэйл пропустит до четырех месяцев с травмой связок колена. (Sky Sports)

Владельцы "Сити" собираются купить очередной клуб — "Портимоненси" из Португалии. (Daily Mirror)

Процесс восстановления сэра Алекса Фергюсона после кровоизлияния в мозг, случившегося в мае 2018, будет показан в документальном фильме, который выйдет в свет в следующем году. (Daily Mail)

Бывший игрок "Болтона" Джермейн Джонсон, выступавший в Премьер-Лиге, получил огнестрельное ранение на Ямайке. (The Sun)


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Автор mihajlo   

Дата 07.09.2020 06:00

Количество просмотров Просмотров: 8756

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Последние комментарии:




  1. rj1992 07.09.2020 12:58 # rj1992
    Кстати вот америка борется за права геев негров лесбиянок трансов , но почему они забыли про коренных жителей северной америки?
    еще почему в америке ни с кем нет проблем кроме негров? китайцы латиносы русские - все норм, только с ними траблы?

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  2. narcot 07.09.2020 12:56 # narcot
    шестидырая хyйня напряглась)00

    Румынская компания Dacia показала первые изображения семейства Sandero-Logan нового поколения. Оно включает модели Sandero, Sandero Stepway и Logan. Все подробности о новинках, а также снимки интерьеров будут распространены 29 сентября — в день официальной премьеры.

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  3. superperez101 07.09.2020 12:55 # superperez101
    рановато походу украина в группу топ-сборных пробилась

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  4. superperez101 07.09.2020 12:53 # superperez101
    все это уже было

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  5. rj1992 07.09.2020 12:52 # rj1992
    В черногории такой же дядя как агл, прям перед носом европы сидит 30 лет и топит за юэсэй. всех устраивает ...

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  6. geniusss 07.09.2020 12:52 # geniusss
    Вагиф чурка-татарин,погорелец фапли и нигилист,ехеххехехехехеххеех

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  7. bushwacka 07.09.2020 12:32 # bushwacka
    Привет адекватной тусе Фапли! Педжикам-пререгатам, не привет...


    СМИ: В Минске похищена лидер протестов Мария Колесникова...

    Марвелу со своими "Мстителями", стоит взять урок по сценарию и режиссуре))))

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  8. yamateh 07.09.2020 12:31 # yamateh
    Да, ведь Москва любит экстази, студентки и фэнтези
    Ты пропавшая без вести в воображаемом бизнесе
    «Коко», о ти дженазис, расплескай всем Хеннесси
    Твои понятия совести вертелись на пенисе
    Расплескай всем денежки, если знаешь, где мешки
    На завтрак съел их уровень, а твой удел, блять, семечки

    (ответить)

  9. puhovik-vengera 07.09.2020 11:53 # puhovik-vengera
    Чо так тухло на фапле? Те же на манеже
    #жывефапел

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  10. anabanana94 07.09.2020 11:46 # anabanana94
    Вот еще вопросы:

    Кто видит какие перспективы роста стран СНГ? Поскольку тут большинство юзеров выходцы из стран бывшего СССР.

    Грузия пошла ли по правильному пути?

    Интересно послушать ваше мнение.

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  11. anabanana94 07.09.2020 11:39 # anabanana94
    Эксперты, давайте поговорим о влиянии мусульман на славянское общество, есть какой нибудь славянин который может назвать плюсы притока мусульман себе в город / поселок / село ?

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  12. thegodfather 07.09.2020 11:24 # thegodfather
    Мариночка, еще остался райс.
    Работай, детка.

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  13. anabanana94 07.09.2020 11:23 # anabanana94
    Где же ты Эмилия

    ехехехехехехеххе

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  14. largo-winch 07.09.2020 11:15 # largo-winch
    Киньте видос как Марина прорабатывает пенсам топариков

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  15. januzaj00 07.09.2020 11:14 # januzaj00
    Норм там регилона можем оформить за 30. В два раза дешевле чилуэла))

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  16. roberto-89 07.09.2020 11:03 # roberto-89
    манки соскучились по ебалочке в исполнении великого ЛФК в их ротан уахахахаххахахахахах манки не годуе ухехехехехехехе

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  17. gerrard08 07.09.2020 11:00 # gerrard08
    Оч нравится лига наций.
    все соперники одного уровня, нет никому нахер не нужных игры по типу германии - лихтенштейна или испании - мальты.
    любая команда, даже условны фареры или гибралтар могут выиграть своего соперника.
    Осталось и только отборы к чм и че перевести на эту систему и будет збс.

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  18. chelsea88 07.09.2020 10:34 # chelsea88
    "Арсенал" предложил 31 млн. фунтов плюс неназванного игрока за Ауара, но в ответ получил отказ. (RMC Sport)
    Источник: http://fapl.ru/posts/80772/?c=1

    Да понятное дело что этот "неназванный игрок" это волосатое днище Гейдузи, которому совсем недавно гейгуннерасты облизывали пятки. А сейчас он нахрен никому не сдался)

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  19. bezvizka- 07.09.2020 10:29 # bezvizka-
    Всем приветики. Хорошого дня!!! Я буду лучиком солнца на сайте. В администрации ресурса прошу дать мне привилегии.

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  20. gavriil 07.09.2020 10:27 # gavriil
    Вторник

    Дания - Англия 21:45

    Источник: http://fapl.ru/

    Возможно последний футбол в этом сезоне для АПЛ-очка.

    (ответить)

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